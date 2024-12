Calciomercato Roma, il difensore ha deciso: Ranieri già lo sa

Importanti novità nella trattativa che potrebbe portare il giocatore a Trigoria nel mese di gennaio: Ranieri prende atto

Risollevatasi in classifica grazie alla roboante vittoria ottenuta tra le mura amiche contro il Parma, la Roma di Claudio Ranieri è ora chiamata a misurarsi con le ambizioni del Milan, prossimo avversario in campionato in quella che sarà l’ultima partita di un 2024 controverso e pieno di delusioni.

Dall’esonero di José Mourinho dello scorso gennaio fino all’avvento del 73enne tecnico di San Saba sulla panchina giallorossa infatti, è accaduto un po’ di tutto dalle parti di Trigoria. C’è stata la parentesi Daniele De Rossi, esonerato dalla proprietà dopo appena 4 gare della stagione attuale, e c’è stato anche spazio per la disastrosa era targata Juric, col tecnico croato allontanato dopo poche gare al termine di un periodo davvero avaro di soddisfazioni.

Per salvare il salvabile in una situazione che ha visto, in questi mesi, anche le dimissioni del CEO Lina Souloukou e la perdurante telenovela sul futuro di Paulo Dybala, è arrivato Ranieri. L’aggiustatutto. L’uomo di casa che, dall’alto della sua esperienza, ssi sta impegnando a fondo per riportare la Roma nei quartieri alti della classifica.

Una delle prime mosse dell’ex allenatore, tra gli altri, di Cagliari e Sampdoria, è stata quella di affidare le chiavi del reparto difensivo a Mats Hummels, il campione del mondo arrivato a parametro zero finito nel dimenticatoio sotto la gestione Juric. Nonostante il recupero di una risorsa importante come l’ex Dortmund però, la squadra avrebbe bisogno di un altro innesto difensivo per consentire al mister di avere un ventaglio di scelte più ampio. Uno dei candidati al ruolo di nuovo arrivo nel mercato di gennaio è un calciatore argentino fresco campione della Copa Sudamericana col suo Racing de Avellaneda.

Di Cesare smentisce e resta: il giocatore non si muove

Nell’àmbito di un restyling del reparto difensivo, in questi giorni si è parlato anche del possibile addio di Gianluca Mancini, uno dei senatori che potrebbe non far parte del disegno tattico di Ranieri per la seconda parte di stagione. Per ovviare alla possibile partenza di uno dei leader dello spogliatoio, il club giallorosso si è affacciato sul mercato argentino, con gli occhi puntati su un calciatore classe 2002 che sta ben figurando in patria.

Dopo avervi raccontato in esclusiva di una prima offerta di 8 milioni rispedita al mittente dal club di appartenenza, la Roma ha affatto mollato la presa su Marco Di Cesare, il centrale difensivo sul quale insiste anche l’interesse dell’Inter.

Dall’Argentina però, nelle ultime ore, sono arrivate delle dichiarazioni del giocatore che sembrano lasciare poco margine ad un possibile colpo a gennaio di Ghisolfi e soci.

“Per ora non ho offerte formali da parte di altri club. L’obiettivo che ho è quello di recuperare per arrivare bene al precampionato. La mia mente è totalmente concentrata qui” , ha rivelato il calciatore in un’intervista riportata da Tyc Sports. “Stavamo andando in vacanza in alcuni posti con la mia famiglia ma ho chiesto a mia moglie di permettermi di restare a Buenos Aires perché sto facendo delle sessioni di recupero con un kinesiologo“, ha poi aggiunto.