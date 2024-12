Dybala e il nuovo bomber: l’annuncio UFFICIALE scuote la Roma

Nuovo capitolo dell’infinita telenovela che vorrebbe prossimo il passaggio di Paulo Dybala ai giallorossi di Turchia: c’è l’annuncio

Un intreccio in salsa giallorossa. Una trattativa che, per quanto non ancora aperta in via ufficiale, sta tenendo banco nello ‘strano’ Natale in casa Roma. Delle feste a dir poco anomale, quelle che stanno passando i tifosi romanisti, rinfrancati dalla bella vittoria ottenuta nell’ultima uscita casalinga del 2024 contro il Parma, ma preoccupati per la difficile sfida ormai alle porte: quella contro il Milan nel sempre difficile teatro di San Siro.

Per la verità anche altri pensieri campeggiano nella testa dei tifosi e dell’allenatore capitolino: il destino di Paulo Dybala. Dopo l’indiscrezione, datata ormai una settimana fa, di un incontro avvenuto ad Istanbul tra l’agente del calciatore, Carlos Novel, e la dirigenza del Galatasaray, ha riaperto la questione sul possibile addio del fuoriclasse argentino già nel mercato di gennaio.

Tra ipotesi di un accordo separato tra la Roma e i turchi per il cartellino dell’ex Juve – i giallorossi di Istanbul non avevano e non hanno intenzione di onorare la clausola di 12 milioni valida dal 1 al 15 gennaio – e un ingaggio di circa 10 milioni di euro netti l’anno proposti dalla dirigenza del club del Bosforo, la partita resta aperta. Sebbene gli sviluppi delle ultime ore suggeriscano altro.

Innanzitutto dalla Turchia filtrano ora indiscrezioni su un progressivo allentamento del pressing sul campione del mondo. Dybala, insomma, non sarebbe più una priorità. Ad alimentare questo assunto c’è stata poi l’improvviso, e felice, blitz del Galatasaray per Georges Mikautadze, il 24enne bomber georgiano, già nel mirino della stessa Roma, in uscita dal Lione.

Dybala-Galatasaray, le parole del tecnico Okan Buruk

Protagonista di una lunga intervista rilasciata a ‘News Center’ e riportata, nella sua interezza, dal portale turco ‘Guvengazetesi.com‘, l’allenatore dei capoclassifica nella Superlig turca ha anche fatto cenna alla questione Dybala. Le sue parole sono state rivelatrici delle intenzioni del suo club di arrivare a strappare il calciatore alla Roma.

“Non parlerò del giocatore. Anche se stessimo facendo qualcosa, dovremmo farlo in gran segreto. Mi dà fastidio che qui in Turchia tutto venga reso pubblico. Che sia ovvio. Perché questo può comportare che il Galatasaray debba pagare di più per il trasferimento“, ha esordito Buruk.

“Questo è tutto quello che posso dire sulla trattativa. La grandezza di questi calciatori è indiscutibile. Sono considerati giocatori molto importanti. Ogni allenatore vorrebbe avere questi campioni nel suo staff. È necessario valutare l’aspetto finanziario delle questioni. Gli allenatori li vogliono sempre ma è la dirigenza che poi valuta il trasferimento“, ha concluso il tecnico