Niente rinnovo e addio a gennaio: cortocircuito giallorosso

Il calciatore, ancora in scadenza di contratto, è corteggiato da diversi club italiani ed esteri: i giallorossi rischiano la beffa

Chissà se in quel di Torino, dove recentemente il patron Urbano Cairo ha prolungato il contratto di Samuele Ricci – obiettivo dichiarato dell’Inter e non solo – ancora rimpiangono la scelta fatta nel luglio del 2023. Che poi, risalendo a ciò che successe tra l’entourage del calciatore e la società granata, forse possiamo parlare di decisione subìta dalla dirigenza piemontese. Che perse il profilo a costo zero dopo averlo valorizzato tra le proprie fila.

Dopo un’esperienza in prestito al Fulham, il versatile difensore rientrò alla base nel club granata, garantendo un rendimento più che apprezzabile. Le sirene inglesi però non avevano smesso di risuonare, con l’allora neopromosso Nottingham Forest impegnato in una corte spietata al giocatore.

Un pressing andato a buon fine, finalizzato col passaggio gratis di Ola Aina al glorioso club inglese – unico nella storia ad avere in bacheca più Coppe Campioni che titoli nazionali – protagonista, dopo una prima stagione di grande sofferenza, di un’incredibile ascesa nelle nobili posizioni di classifica.

Già, c’è molto dell’apporto del nigeriano ex Torino nella pazzesca stagione del Forest, che il 21 maggio del 2014 ha prolungato di un anno il contratto al suo calciatore. Nemmeno a dirlo, sia prima del prolungamento dell’accordo che successivamente, parecchi club si erano e si sono affacciati con interesse sull’africano.

Anche la Roma, nel corso dello scorso calciomercato estivo, aveva provato il colpaccio in salsa anglo-nigeriana: nulla da fare. Il Nottingham ha tenuto duro, raccogliendo i frutti nell’incredibile annata in corso.

Tutti pazzi per Ola Aina: il Nottingham è fiducioso ma…

Come riferito dal portale ‘Nottinghampost.com‘, la dirigenza del club britannico sta tentando in tutti i modi di legare a sé l’ex granata con un contratto che possa mettere al riparo la società da un addio a zero che sarebbe sanguinoso sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Il problema è che il calciatore sta ricevendo un numero tale di offerte che chiunque vacillerebbe. Il lignaaggio delle squadre interessate al suo cartellino, del resto, parla da solo.

Se nelle ultime ore non si registra un vero e proprio ritorno di fiamma di Ghisolfi per il classe ’96, il Milan e il Galatasaray sembrano avere intenzioni serissime. E ultimamente, udite udite, anche il Manchester City di Guardiola si sarebbe mosso per Aina.

Se il Forest vuole evitare che il suo tesserato inizi a parlare concretamente con la controparte (dal 1 febbraio i free agent possono firmare un pre-contratto con chi vogliono), dovrà usare argomenti economicamente convincenti. Il nuovo Milan di Sergio Conceiçao, fresco di vittoria all’esordio, potrebbe mettere a segno il blitz decisivo in men che non si dica.