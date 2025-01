Sostituto Bremer alla Juve? Ha già salutato i Friedkin

il difensore, già vicinissimo alla Serie A lo scorso agosto, potrebbe finire alla Juve: Giuntoli rompe gli indugi e anticipa la concorrenza

Una storia finita bene, ma che aveva assunto dei contorni drammatici appena qualche settimana prima, quando il calciatore stava sostenendo le visite mediche di rito per diventare un giocatore della Roma. Obiettivo espressamente voluto dall’allora tecnico Daniele De Rossi, il classe ’98 austriaco non ha mai apposto la fatidica firma sul contratto che lo avrebbe legato al club giallorosso addirittura per 5 stagioni.

I problemi di natura cardiaca, evidentemente insormontabili, riscontrati durante gli accurati controlli fatti dal club giallorosso hanno fatto saltare l’affare, con relativa delusione e rabbia da parte del calciatore, che nel corso di un’intervista concessa parecchi mesi dopo, ha addirittura ipotizzato che ci fosse ‘dell’altro’ dietro la fumata nera del suo passaggio alla Roma.

“Durante uno studio elettrico invasivo completo del cuore di Kevin, non è stata rilevata alcuna cicatrice del muscolo cardiaco o anomalie elettriche che potrebbero portare o supportare lo sviluppo di pericolose aritmie. Sulla base dei dati disponibili lo riteniamo idoneo a giocare a calcio agonistico“. Questo quanto successivamente riportato, anche sul profilo Instagram di Danso, dallo stesso calciatore ad inizio ottobre 20024.

Via libera, dunque, per il ritorno in campo. E anche per essere, a mesi di distanza dal mancato arrivo a Trigoria, ancora oggetto di interesse da parte di parecchi club. Italiani e stranieri. Con la Juve, bisognosa di innesti nel reparto arretrato, balzata in prima fila tra le pretendenti.

Danso-Juve, Giuntoli fa sul serio: concorrenza ko

Rientrato in campo con la maglia del Lens il 19 ottobre e da allora sempre titolare e mai sostituito, l’austriaco di chiare origini ghanesi ha ripreso il discorso interrotto a causa delle vicissitudini fisiche avute in passato. Difensore di grande valore, arcigno in marcatura ma anche abile in fase di impostazione, Danso sembra perfetto per le esigenze di Thiago Motta, la cui squadra ha mostrato delle evidenti lacune difensive anche nell’ultimissima gara giocata e persa contro il Milan in Supercoppa.

Come riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, sull’austriaco la concorrenza si moltiplica di ora in ora. Vi avevamo già anticipato dell’interesse dei Friedkin – lato Everton però – per il calciatore precedentemente scelto per la Roma. Alla lista si sono aggiunti ora Fenerbahce, Bayern Monaco, West Ham, Wolverhampton Wanderers e Newcastle.

La Juve però, forte della volontà già mostrata dal calciatore ad agosto per un trasferimento in Italia, pare avere le giuste credenziali per portare a casa il colpo. L’assenza di Gleison Bremer, vero turning point in negativo della stagione della ‘Vecchia Signora’, sta per essere colmata da un difensore di assoluto livello. Con buona pace dei Friedkin, che si sarebbero voluti presentare ai tifosi dei Toffees con un colpo top.