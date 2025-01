Fischio finale Roma-Juve: 60 milioni subito

Improvviso inserimento della big inglese nel giocatore già seguito da giallorossi e bianconeri: 60 milioni sul piatto

Come tutte le sessioni di calciomercato, anche quella della finestra invernale di gennaio 2025 potrebbe infiammarsi grazie alle trattative che riguardano quei giocatori in grado di infiammare le folle. Chi sono? Ma gli attaccanti, ovviamente. Meglio se prolifici o addirittura esplosi proprio nella prima parte della stagione corrente.

Nella Bundesliga, bacino da sempre foriero di profili interessanti che di anno in anno salgono alla ribalta delle cronache di mercato, milita un calciatore che quest’anno, in sole 15 presenze di campionato, ha già superato il bottino del 2023/24. Viaggiando alla media di quasi un gol a partita, essendo andato a segno in ben 13 occasioni. A tutto ciò il nordafricano, tanto per gradire, ha aggiunto anche 8 assistenze vincenti per i compagni. Un bomber a tutto tondo, di quelli moderni, di quelli che farebbero la gioia di qualsiasi allenatore. Se ne sono accorti, in ordine di apparizione come interesse concretamente manifestato, Milan, Juve e Roma.

Peccato che, come riferito da ‘TeleFootball’ nel suo account X, alla corsa si sarebbe recentemente iscritto anche un gigante del calcio europeo. Il prezzo fissato dal club tedesco potrebbe non essere un problema per il facoltoso Manchester City, a caccia di soluzioni offensive dopo il recente periodo di appannamento – per usare un eufemismo – lamentato nelle ultime settimane.

Marmoush, irrompe Guardiola: Roma e Juve al palo

Classe ’99, approdato all’Eintracht Francoforte nell’estate del 2023 a titolo gratuito, Omar Marmoush è letteralmente esploso al suo secondo anno nel club tedesco. Letale in zona gol, tecnica sopraffina, il bomber si è imposto all’attenzione di diverse società del Vecchio Continente.

Inevitabilmente finito anche nel mirino dei due club italiani che forse hanno più bisogno di rimpinguare il reparto offensivo – Juve e Roma, che di fatto hanno avuto finora un solo attaccante centrale a disposizione – il calciatore ha stregato Pep Guardiola. Forse pentitosi di aver dato l’ok alla pur remunerativa cessione estiva di Juliàn Alvarez direzione Atletico Madrid, il guru degli ‘Sky Blues’ è pronto all’affondo decisivo.

Exclusive: Man City are pushing for a January deal for Eintracht Frankfurt’s Egypt international Omar Marmoush, who will cost the club around £50 million ✍️ @SamWallaceTelhttps://t.co/xHSFqwOpKY#TelegraphFootball — Telegraph Football (@TeleFootball) January 7, 2025

Il club di Manchester è pronto ad onorare la richiesta di 50 milioni di sterline – poco più di 60 milioni di euro – avanzata dai teutonici per la cessione, già a gennaio, del loro gioiello. A queste cifre Giuntoli e Ghisolfi non possono che alzare bandiera bianca: l’egiziano con passaporto canadese sta per sbarcare in Premier League.