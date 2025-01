Guardiola snobbato, ha scelto la Roma: incontro e annuncio UFFICIALE

Importanti novità nel futuro di un big richiesto anche dal top club britannico: l’annuncio ufficiale non lascia spazio a dubbi

Si parla tanto, e giustamente, degli innesti di mercato che la Roma, per bocca diretta del sempre più loquace Florent Ghisolfi, è chiamata a fare nella sessione invernale di scambi che si chiuderà il prossimo 3 febbraio. La necessità di intervenire per lo meno con tre innesti – un esterno di fascia, un braccetto di difesa ed un centravanti di scorta – non ha finora trovato soddisfazione concreta in alcuna trattativa realmente in stato avanzato. Tempo non ne mancherebbe, ma il DS francese è chiamato a battere un colpo. Il prima possibile.

Lungi dal considerare degna di interesse la finestra di scambi solo sul fronte delle entrate, il dirigente sta lavorando anche per sfoltire la rosa. Praticamente definita l’operazione che prevede il prestito – con obbligo di riscatto che scatterebbe in caso di promozione in Premier dei ‘Black Cats’ – di Enzo Le Fèe al Sunderland, il Ds giallorosso potrebbe concludere accordi per la partenza di altri profili.

Contestualmente, c’è da aggiornare la situazione contrattuale di alcuni big che, magari nemmeno vicini alla deadline del loro accordo, sono comunque oggetto di attenzione da parte di grandi club. Uno di questi, sempre positivo anche nell’oscura Era Juric, ha appena giurato fedeltà al club giallorosso.

Svilar giura amore alla Roma: “Starò qui a lungo”

Titolare inamovibile da poche settimane dopo l’avvento di Daniele De Rossi sulla panchina dei capitolini, Mile Svilar ha sfruttato appieno le occasioni concesse dall’ex tecnico della Roma nella scorsa stagione. In un crescendo di prestazioni e di interventi salva-risultato, il portiere belga-serbo è diventato uno dei big della rosa. Sicuro e affidabile anche nelle giornate più oscure, Svilar ha attirato su di sé l’interesse di Pep Guardiola, che lo vorrebbe al Manchester City come erede di Ederson. Peccato per il tecnico catalano che l’estremo difensore giallorosso non sia particolarmente d’accordo.

“Mister Ranieri ha portato serenità e si vede in campo. Dobbiamo continuare così perché questa è la strada giusta. I Friedkin sono più vicini a noi, questo lo vedono tutti. Abbiamo ritrovato la fiducia che ci mancava e dobbiamo continuare, perché la Roma merita molto di più“, ha dichiarato il portiere ai microfoni di Sky Sport.

“Il mio futuro? C’è ancora tempo di parlare e ci incontreremo presto. Io sto molto bene a Roma, mi piace il club e l’ambiente e spero di rimanere a lungo a Roma. Qui grandi portieri come Alisson? Io ho ambizioni forti, ambizioni grandi, però in questo club, qui a Roma“, ha concluso l’estremo difensore.