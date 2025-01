No a Conte e via libera Roma: doppio binario per Frattesi

La Roma non molla la pista che porta al prodotto delle sue Giovanili: l’apertura dell’Inter lascia aperte almeno due strade

Più di una suggestione. Ben più di un esercizio retorico sulla volontà di regalare a Claudio Ranieri un altro ‘figlio di Roma’ – come l’ha chiamato Florent Ghisolfi nell’intervista pre derby domenica scorsa – per la seconda parte di stagione. Il club giallorosso, come già vi avevamo anticipato qui, fa davvero sul serio per Davide Frattesi.

Il ds transalpino ha rotto definitivamente gli indugi volando alla volta di Milano, dove ha incontrato il procuratore del ragazzo, Beppe Riso, che rappresenta anche gli interessi di Bryan Cristante. Guarda caso uno dei profili in uscita da Trigoria. Il colloquio, ancora non decisivo, è servito per verificare la disponibilità dell’ex Sassuolo a tornare in quella che per anni è stata la sua casa, ma anche a capire se c’è la possibilità di inserire l’ex Atalanta nell’affare.

In tutto ciò, e qui verrebbe il difficile, c’è da accontentare le richieste economiche dell’Inter. Che non fa sconti. O quanto meno non li fa al Napoli, al quale è stata recapitata la cifra necessaria per ingaggiare il centrocampista azzurro: 60 milioni. Una provocazione, forse, ma un messaggio diretto a Conte sulla non volontà di cedere il centrocampista ad una rivale diretta per lo scudetto.

Con la Roma, invece, il discorso è diverso. Come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ nella sua edizione odierna, il club meneghino sarebbe disposto a trattare partendo da una base di 45 milioni. Un prezzo che però potrebbe scendere, agevolando il disegno di Ghisolfi. Anche perché i giallorossi possono giocarsi la carta della contropartita tecnica.

Frattesi, Ghisolfi le prova tutte: il fattore Cristante

Già, non si può ignorare il fatto che l’investimento per Frattesi potrebbe essere fin troppo oneroso per le casse del club capitolino. E allora, oltre a proporre una formula che preveda un prestito oneroso con obbligo di riscatto da corrispondere all’inizio della prossima stagione, la Roma potrebbe ingolosire i nerazzurri inserendo proprio Cristante nell’affare.

Il quotidiano romano sottolinea i possibili dubbi dell’Inter sull’arrivo di un 30enne come contropartita a titolo definitivo, ma questo non esclude la possibilità che il giocatore giallorosso possa andare a Milano con la formula del prestito secco. Un modo per abbassare in ogni caso il costo totale dell’operazione Frattesi.

Intanto la dirigenza giallorossa incassa con soddisfazione la palma di concorrente più accreditata nella corsa al suo ex gioiello. Data infatti l’intransigenza mostrata dall’Inter nei confronti del Napoli, la Roma ha di fatto il ‘via libera’ nel trattare l’arrivo del centrocampista azzurro a Trigoria.