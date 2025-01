Snodo clausola e countdown Roma: Dybala ci mette la firma

Si inizia a delineare con maggior chiarezza il futuro del fuoriclasse argentino: Ghisolfi incontrerà l’agente a fine mese

C’era una volta un Paulo Dybala fragile, che non riusciva a mettere insieme nemmeno un mese di fila di gare da titolare con la maglia della Roma. C’era una volta un giocatore che, nelle parole di uno degli allenatori passati a Trigoria in questa travagliata stagione, doveva essere centellinato per consentirgli di rendere al meglio. Tutti ricordi, o quanto meno cose non attuali, per la felicità dei tifosi della Roma, di Claudio Ranieri e dello stesso campione argentino.

Contro il Bologna, quando è stato sostituito dal mister a pochi minuti dalla fine della gara, la Joya ha inanellato la settima partita consecutiva in campionato. Addirittura nove, se consideriamo le due di Europa League contro Tottenham e Braga. Come promesso, il tecnico testaccino non si è fatto condizionare né dalla troppa prudenza per un impiego che storicamente non è mai stato così continuo per il calciatore, né dal complicato conteggio sul numero di partite disputate dal fuoriclasse in vista del rinnovo automatico del contratto col club giallorosso.

A proposito, ci siamo quasi. E ci siamo anche con la deadline della famosa clausola da 12 milioni di euro che, se onorata entro la mezzanotte del 15 gennaio, consentirebbe a chiunque di portar via da Trigoria il sudamericano.

La ‘Gazzetta dello Sport‘, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione sulla permanenza dell’ex Juve nella Capitale. Grandi novità brillano all’orizzonte: tutto verrà ratificato a fine mese.

Dybala, incontro e rinnovo: il futuro è giallorosso

A prescindere dal cammino della formazione giallorossa nelle due competizioni extra campionato nelle quali è ancora in corsa, dovrebbero mancare solo tre gare da almeno 45′, da qui a fine stagione, per far scattare il tanto agognato rinnovo automatico fino al 2026 a sei milioni netti l’anno.

La volontà del calciatore è quella di restare nella Capitale anche in futuro: una decisione già abbastanza chiara lo scorso agosto, quando il campione del mondo rifiutò la milionaria offerta dell’Al-Qadsiah pur di rimanere in giallorosso. Le impellenze di mercato, che vedono il Ds Ghisolfi molto attivo sia sul fronte Frattesi che sulla definizione dell’affare Rensch, hanno rinviato i colloqui tra il transalpino e Carlos Novel, agente del calciatore, per la ratifica dell’accordo che vedrà l’argentino legarsi alla Roma anche per le prossime stagioni.

Nessun allarme, però. Le parti si ritroveranno all’inizio di febbraio, a mercato chiuso, per mettere tutto nero su bianco. Il futuro di Dybala si tinge sempre di più, ancora di più, e fortissimamente, di giallorosso. Ma non quello del Galatasaray, come in molti temevano potesse accadere…