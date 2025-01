Addio Roma, resta in Serie A: tutta ‘colpa’ di Bove

Destinazione a sorpresa per il veterano giallorosso, corteggiato dal club in piena crisi di risultati: avviate le valutazioni del caso

Ci sono momenti, istanti, accadimenti, che possono cambiare radicalmente il corso di una stagione. Sia per un singolo giocatore che per il club di appartenenza. È esattamente quello che, a conti fatti, è accaduto ad Edoardo Bove e alla sua Fiorentina. Il malore, causato da un arresto cardiaco, che ha colpito l’ex centrocampista giallorosso nel corso del match di campionato tra la compagine toscana e l’Inter lo scorso 1 dicembre ha avuto delle ripercussioni che hanno travalicato la preoccupazione per la salute fisica del ragazzo, dichiarato fuori pericolo ma ancora impossibilitato a riprendere l’attività agonistica.

Da quel momento, da quel giorno che sarebbe potuto essere di molto più drammatico rispetto a ciò che è comunque stato, la formazione di Raffaele Palladino, fino a quel momento brillantissima protagonista in Serie A con un cammino da seconda della classe, è crollata.

Solo una vittoria casalinga, contro il Cagliari, con tanto di dedica di Danilo Cataldi, autore del gol, allo sfortunato compagno di squadra, e nulla più. Una discesa inarrestabile, che ha relegato i toscani al sesto posto, a due punti da una Juve tutt’altro che in salute, a 15 punti da un Napoli che fino ad un mese e mezzo fa era lì, nel mirino della Viola.

La necessità di colmare una lacuna tecnica già evidenziata dall’analisi di parecchi addetti ai lavori avrebbe convinto la dirigenza della Fiorentina ad affacciarsi in casa Roma per sopperire all’assenza del succitato Bove. Un veterano, già virtualmente inserito nella lista dei partenti, potrebbe fare al caso di mister Palladino.

Cristante, spunta la Fiorentina: la situazione

Curiosamente infortunatosi il giorno dopo quella maledetta Fiorentina-Inter, Bryan Cristante non è ancora tornato a disposizione di mister Ranieri. Quella rimediata contro l’Atalanta nel match del 2 dicembre non era stata una semplice contusione, per quanto forte, come inizialmente si era pensato. ‘Lesione ai legamenti della caviglia’ per l’ex bergamasco, che proprio in questi giorni sta completando un recupero lento, iniziato qualche giorno dopo l’uscita anticipata dal campo nel match con la Dea.

Già accostato al Milan, club nel cui settore giovanile è cresciuto, ma anche all’Inter per un ipotetico, a dire il vero abbastanza fantasioso, inserimento come parziale contropartita tecnica nell’affare Frattesi, il calciatore resta in uscita dalla Roma.

Proprio la Fiorentina, bisognosa di profili in quella posizione di campo, si starebbe affacciando con interesse sul centrocampista. Lo ha riferito, confermandolo poi sul suo profilo X, il giornalista Gianluca Di Marzio nel corso della nota trasmissione di calciomercato in onda su Sky Sport. Per il momento non è stata aperta alcuna trattativa ufficiale, ma la necessità del club gigliato di intervenire sulla mediana potrebbe essere un fattore decisivo nel buon esito di un affare che potrebbe delinearsi con la solita formula del prestito. Magari con diritto di riscatto.