Roberto Mancini alla Roma, ci risiamo: le cifre UFFICIALI

Il club giallorosso prosegue il casting alla ricerca del prestigioso profilo che prenderà il posto di Claudio Ranieri il prossimo anno: l’ex Lazio guadagna sempre più posizioni

Per un momento, qualcuno ci aveva creduto. Quando Florent Ghisolfi, poco prima del derby poi vinto brillantemente dalla compagine giallorossa, aveva detto che non se la sarebbe sentita di escludere che Claudio Ranieri potesse restare alla guida della squadra anche il prossimo anno, in parecchi avevano quasi tirato un sospiro di sollievo.

Nonostante i nomi accostati alla Roma siano di tutto rispetto, in taluni casi perfino ‘sproporzionati’ al blasone del club (si spazia dal sei volte Campione d’Italia Max Allegri al plurivincitore di leghe nazionali e Champions, tale Carlo Ancelotti), il timore che la scelta più importante per il futuro del club venga sbagliata, aleggia nei peggiori incubi dei tifosi romanisti.

La supervisione dello stesso Ranieri – che nel frattempo ha sgomberato totalmente il campo sulla possibilità di allenare anche l’anno prossimo – sulla scelta del nuovo allenatore che avrà il compito di riportare la Roma ai vertici del calcio italiano è comunque un’ottima garanzia per tutti gli appassionati giallorossi. Così come l’idea di battere la pista di un tecnico italiano, che conosca già la Serie A e le pressioni di una piazza come la Capitale. Il cerchio si restringe per ora a quattro nomi. Quattro profili tra cui spunta anche un grande ex beniamino dei tifosi.

La ‘sentenza’ dei bookies: Mancini-Roma pista caldissima

Oltre ai citati Allegri ed Ancelotti, i nomi di Roberto Mancini e Vincenzo Montella restano profili più che papabili per la guida tecnica della Roma 2025/26. Se l’ex Aeroplanino si starebbe quasi autocandidando alla panchina facendosi vedere sempre più spesso all’Olimpico in occasione delle esibizioni dei giallorossi, il nome dell’ex CT della Nazionale azzurra circola nell’etere sin dall’esonero di Daniele De Rossi. Ma anche nei giorni immediatamente successivi al licenziamento di Ivan Juric.

La risoluzione del ricco contratto con l’Arabia Saudita, avvenuto ormai quasi tre mesi fa, lo ha reso ‘de facto’ un candidato più che possibile per la società capitolina. Come vi abbiamo rivelato in esclusiva nell’articolo proposto sul nostro sito appena qualche ora fa, il Porto starebbe pensando proprio a Mancini come nuovo tecnico del blasonato club lusitano. Secondo gli esperti del settore – ci riferiamo alle società di scommesse – il futuro del tecnico di Jesi appare deciso o quasi.

Il sito Betitaly ha pubblicato le quote antepost, citando le squadre in cui Mancini potrebbe approdare nella sua nuova avventura da allenatore di club. La quota associata alla Roma si paga appena due volte la posta: come a dire che è davvero probabile che l’ex Lazio possa tornare a Roma ma sull’altra sponda. Il futuro in MLS è invece ‘bancato’ a 10, mentre a 12 c’è un quartetto di prestigiosi club che rispondono al nome di Inter, Milan, Manchester City e Paris Saint-Germain.