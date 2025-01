Addio Roma last minute: l’annuncio UFFICIALE dell’allenatore

Colpo di scena in una trattativa di mercato che sembrava ormai essersi raffreddata: il tecnico ha svelato tutto in conferenza stampa

Il primo campanello d’allarme – di quelli seri, da non sottovalutare – era risuonato all’alba del terzo insediamento di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Come tre erano stati, col suo avvento, i diversi allenatori già succedutisi alla guida del club capitolino in appena tre mesi di calcio giocato.

Erano gli ultimi giorni di novembre quando Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, aveva rivelato, nel corso di una trasmissione televisiva, la volontà di Leandro Paredes di trasferirsi al Boca Juniors. Con annessa lusinga presentata all’amico campione del mondo di raggiungerlo a Buenos Aires per vestire la gloriosa maglia degli Xeneizes.

All’epoca, col centrocampista argentino appena ‘reintegrato’ da mister Ranieri nelle rotazioni della linea mediana (di lì a poco l’ex PSG sarebbe diventato un titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Sor Claudio), l’indizio proveniente da Oltreoceano aveva trovato un suo fondamento. Una sua legittimazione anche tecnica.

E anche applicabile alla situazione dello stesso Dybala, ancora lontano dal raggiungere le presenze necessarie al rinnovo automatico del contratto e già lusingato dall’interesse mostrato nei suoi confronti dal Galatasaray ma anche dal Fenerbahce di José Mourinho.

Sono passati altri due mesi dalla rivelazione della showgirl argentina, e nel frattempo tante cose sono cambiate. Sia alla Roma che in seno allo stesso club albiceleste. Come detto, Paredes è diventato il volano della nuova Roma targata Ranieri, mentre la Joya, ormai dimenticati gli infortuni e i presunti calcoli sulle presenze da inanellare in maglia giallorossa, è tornato ad essere quel leader tecnico che tutti i tifosi si aspettavano che fosse. E che il giocatore è quasi sempre stato quando le condizioni fisiche glielo hanno consentito.

Paredes al Boca, Gago si espone in conferenza stampa

Per quello che riguarda il Boca Juniors, l’attivo di Ander Herrera dall’Athletic Club sembrava aver posto la parola ‘fine‘ alla pista che avrebbe voluto Paredes tornare a casa nel blasonato club della Capitale. Dall’Argentina però i media locali non hanno mai abbandonato del tutto la suggestione. Nelle ultime settimane il tam tam sul ritorno del carismatico centrocampista è proseguito, fino a scatenare domande dirette sulla questione allo stesso Fernando Gago, allenatore della squadra gialloblù.

Nella conferenza stampa tenutasi subito dopo la roboante vittoria degli Xeneizes sull’Argentino de Monte Maíz nei 32esimi della Coppa d’Argentina, e riportata sul web dal portale ‘Bolavip.com‘, l’ex Roma non ha nascosto le sue intenzioni. Confidando nelle sorprese e nei colpi di scena che il mercato potrebbe ancora regalare in tal senso.

“Paredes al Boca? Fino all’ultimo giorno di mercato ci saranno sempre delle possibilità. Bisogna avere pazienza, bisogna aspettare. Ne parliamo costantemente. Sono situazioni a cui abbiamo pensato e che sono le migliori per il club. Fino all’ultimo giorno di mercato aspetteremo ogni occasione che si presenterà“, ha detto Gago, lasciando più di una possibilità aperta al ritorno del figliol prodigo in maglia Boca.

A questo aggiungiamo anche la recente rivelazione del ‘Corriere dello Sport‘ che, nella sua edizione odierna, insiste sul pressing del club argentino sul giocatore: un’offerta, al suo entourage e alla stessa Roma, sarebbe sul punto di essere formalizzata.