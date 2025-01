Addio immediato alla Roma: c’è l’offerta da 8 milioni

Clamorosa svolta nel futuro del giocatore giallorosso: l’offerta, sul punto di essere formulata ufficialmente, potrebbe trovare terreno fertile

Un’accelerata improvvisa. Alimentata anche dalle sorprendenti dichiarazioni del diretto interessato che, uscendo dalle classiche frasi di rito, è sembrato per la prima volta dubbioso sul suo futuro. O quantomeno non esattamente certo di proseguire la sua avventura in giallorosso.

Nel giro di poche ore, dalla conferenza stampa Oltreoceano di quel tecnico che tanto lo vorrebbe alle sue dipendenze, passando per rivelazioni svelate in patria e finendo con l’intervista rilasciata a Sky Sport nell’immediato post partita di Alkmaar – dove, per inciso, il calciatore ha indossato la fascia da Capitano dal primo minuto – il futuro di Leandro Paredes è tornato ad essere in bilico.

Inizialmente, come detto, Fernando Gago – allenatore del Boca Juniors nonché ex compagno di squadra del centrocampista argentino – aveva mostrato un qual certo grado di fiducia sulla possibilità che alcune trattative di mercato, inclusa quella che riguardava il suo pupillo, si potesse sbloccare alla fine della finestra di scambi.

È stata poi la volta del giornalista Cesar Luiz Merlo alimentare le voci su un ritorno di fiamma degli Xeneizes per l’ex PSG, che nella nefasta serata olandese in Europa League ha chiuso il cerchio con delle dichiarazioni che hanno fatto scattare l’allarme: “Il mio futuro? Non lo so, io vivo la mia vita e la mia carriera giorno dopo giorno, vediamo cosa accade”, ha detto il grande amico di Paulo Dybala dopo la sconfitta sul campo dell’Az. Più di un indizio, dunque, sul possibile ritorno a casa di uno degli idoli della ‘Bombonera’ gialloblù.

Paredes, il Boca prepara l’offerta ufficiale: la Roma trema

Sempre dal paese albiceleste, il portale TycSports rilancia il colpo Paredes per il club più titolato del Sudamerica. Forse per la prima volta si entra nello specifico citando cifre: quelle destinate alla Roma per il cartellino di un giocatore classe ’94 col contratto in scadenza, sia quelle che il blasonato club vorrebbe sottoporre all’attenzione del centrocampista.

Pur di avere subito a disposizione il calciatore, la dirigenza del Boca sarebbe disposta a versare un assegno di due milioni di euro nelle casse giallorosse, accompagnando il tutto con un ricco quadriennale da due milioni annui netti al prodotto delle sue Giovanili.

Per avere un’idea delle concrete e serie intenzioni degli argentini, basti pensare che lo stipendio di Paredes sarebbe adeguato, e del tutto identico, a quello di Edinson Cavani: il giocatore che guadagna più di tutti nel roster del club di Buenos Aires. L’accelerata è ormai in atto: l’offerta sta per essere formalizzata alla dirigenza giallorossa, che dovrà innanzitutto capire le reali volontà del suo tesserato.