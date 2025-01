Last minute Frattesi: incastro con Zalewski e firma sul gong per il centrocampista dell’Inter. L’intreccio di mercato si potrebbe chiudere nelle ultime ore

Saranno giorni abbastanza caldi, gli ultimi, per la Roma. Il mercato ormai si avvia verso il rush finale e ci sono alcune situazioni da sistemare dentro i giallorossi. Anche belle importanti.

La priorità al momento è quella di trovare un vice Dovbyk: con Shomurodov in uscita, l’interesse per Lucca che era uscito fuori nel corso delle scorse settimane è stato confermato ieri da Claudio Ranieri. Un tentativo per il centravanti dell’Udinese, che con la sua rete ha pure sbloccato il match di domenica, lo faranno. Ma in tutto questo, nonostante quelle che sono state le parole alla fine della gara contro il Lecce, c’è da aggiungere anche il nome di Davide Frattesi. Una pista che non può in nessun modo essere chiusa, stando almeno alle informazioni che sono state riportate da calciomercato.it.

Calciomercato Roma, viva la pista Frattesi

“La Roma è da tenere sullo sfondo per gli ultimi giorni di mercato, in attesa di un’apertura da parte dei nerazzurri, non ancora arrivata. O al più tardi nuovo appuntamento in estate“. Insomma, un tentativo – sempre con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto – i giallorossi nelle ultime ore di questa tornata lo potrebbero fare, magari anche inserendo dentro un elemento in uscita.

Sì, nell’operazione Frattesi, oppure distaccata da essa, ci potrebbe finire anche Nicola Zalewski. L’esterno polacco rimane in uscita anche per via della scadenza del contratto il prossimo 30 giugno: rimane come sappiamo anche nel mirino del Marsiglia ma l’Inter non lo perde di vista soprattutto se dovesse uscire Buchanan oltre che Palacios, ormai destinato al Monza: “Da trovare gli incastri sulla formula, con un rinnovo da fare per poter partire in prestito, a meno che non si riesca a concludere una cessione definitiva”. In poche parole, anche questa pista è assolutamente da seguire.