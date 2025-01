Pellegrini nella Top 20 dei migliori marcatori della Roma: la classifica

Decisivo per la rimonta, il rigore di Udine regala un pezzo di storia al capitano giallorosso

Dopo lo splendido gol che aveva spianato la strada verso la vittoria nel derby contro la Lazio, Lorenzo Pellegrini ha segnato un’altra rete decisiva in campionato, realizzando il rigore, guadagnato da lui, del momentaneo 1-1 che ha dato l’avvio alla rimonta contro l’Udinese.

Ormai da mesi nel mirino della critica e di alcuni tifosi giallorossi, il capitano romanista si è regalato un pezzo di storia, entrando ufficialmente nella top 20 dei migliori marcatori della storia della Roma. Una classifica prestigiosa che comprende diverse bandiere storiche del club e che annovera anche un altro calciatore ancora in rosa.

Classifica migliori marcatori della Roma: Pellegrini nella Top 20

Alla sua presenza numero 305 in giallorosso, il capitano della Roma ha messo a segno il suo gol numero 56, staccando così di una rete Ruggiero Rizzitelli e Carlo Galli e portandosi ad un solo gol di distanza da Arturo Chini Luduena. Attualmente diciannovesimo. A quota 59 troviamo Amantino Mancini, mentre l’ex allenatore giallorosso Daniele De Rossi occupa il sedicesimo posto con 62 marcature, davanti a Cesare Fasanelli. L’attuale proprietario dell’Ostiamare non è, ovviamente, l’unica bandiera romana e romanista presente in questa prestigiosa graduatoria dei 20 migliori marcatori della storia romanista.

Classifica migliori marcatori della Roma: Totti e gli altri capitani

In vetta, brilla la stella imperitura di Francesco Totti, con ben 307 gol in 785 presenze. Il Dieci è in buonissima compagnia. In undicesima posizione, infatti, con 76 gol troviamo il principe Giuseppe Giannini, mentre una posizione sotto, con 69 reti, riecheggia il nome del grande Agostino Di Bartolomei, che ha difeso i colori giallorossi in 314 partite. A queste bandiere, come detto, si è da domenica scorsa aggiunto anche Pellegrini, che spera di riconquistare i tifosi e la dirigenza a suon di gol e buone prestazioni.

Top 20 migliori marcatori Roma: Dzeko guida la classifica degli stranieri

Al secondo posto della classifica, troviamo il bomber per antonomasia, Roberto Pruzzo, con 138 gol in 315 presenze. Sul gradino più basso del podio c’è Edin Dzeko che dall’alto dei suoi 119 gol detiene il primato dei marcatori stranieri. Pedro Manfredini (sesto con 101 reti), Abel Balbo (ottavo con 87 gol), Dino Da Costa (decimo con 79 gol), Rudi Voeller (tredicesimo con 68 gol) e Mirko Vucinic (quattordicesimo con 64 gol), sono gli altri stranieri presenti nella top 20 insieme ai già citati Luduena e Mancini.

Classifica migliori marcatori della Roma: profumo di scudetto nella Top 20

Come avrete potuto notare, tra i nomi sin qui citati ci sono molti calciatori che sono riusciti nell’impresa di vincere uno scudetto a Roma. Oltre a quelli gà menzionati, tra i calciatori che hanno vinto il tricolore, al quarto posto con 110 gol troviamo Amadeo Amadei, campione d’Italia nella stagione 1941-42. Dal settimo al nono posto troviamo tre grandi calciatori, scudettati nella splendida cavalcata tricolore del 2000-01: Vincenzo Montella con 101 gol, Abel Balbo con 87 reti e Marco Delvecchio con 83 marcature.

Classifica migliori marcatori della Roma: la top 5 dei giocatori in rosa

Come detto, Lorenzo Pellegrini si è stabilito al ventesimo posto della classifica dei migliori marcatori della Roma grazie al gol contro l’Udinese, ma non è il migliore tra i calciatori attualmente in rosa. In quindicesima posizione, infatti, troviamo Stephan El Shaarawy con 64 gol. Fuori dalla top 20, in trentaduesima posizione c’è Paulo Dybala, fresco di rinnovo contrattuale, con 39 gol. Attualmente in prestito al Milan, ma ancora di proprietà della Roma, Tammy Abraham si trova un gradino sotto alla Joya argentina con 37 reti. Nella top 100, c’è solamente un altro calciatore romanista: Gianluca Mancini con 17 gol, uno in più di Bryan Cristante, centotreesimo. Statistiche che, ovviamente, saranno suscettibili di ulteriori, e speriamo numerosi, aggiornamenti.

Miglior media realizzativa nella Top 20 dei marcatori: Totti battuto

Se Francesco Totti guida senza problemi questa classifica in termini di numero di gol realizzati, non si può dire lo stesso per la media realizzativa. Nel rapporto tra presenze e numero di reti realizzate, il migliore in assoluto nella top 20 dei migliori marcatori della storia della Roma è Rodolfo Volk, con una media di 0,66 gol a partita. Al secondo posto c’è “piedone” Manfredini, con 0,62 gol a partita. Dino Da Costa e Abel Balbo si sono fermati a 0,48, mentre a 0,47 troviamo Amadei. Anche Dzeko (0,46), Galli e Pruzzo (0.44) sono davanti a capitan Totti, che si è fermato a una media di 0,39 gol a partita come l’aeroplanino Montella. Tra i giocatori attualmente in rosa, i migliori sono Artem Dovbyk (0,43) e Paulo Dybala (0,38).