Doppio accordo prima di Milan-Roma: 30 milioni di euro

Scoppiettanti le ultime fasi del calciomercato invernale: ad un passo il doppio addio prima della sfida di Coppa Italia

Evidentemente, quando la Roma si appresta a salire a Milano per sfidare i rossoneri – che sia una gara di campionato, come quella disputata lo scorso 29 dicembre o di Coppa Italia, con le due squadre che sfideranno mercoledì 5 febbraio per i quarti di finale della competizione – scatta qualcosa nella mente dei dirigenti meneghini.

Prima dell’ultima partita dell’anno solare infatti, Furlani ed Ibrahimovic avevano preso contatti con Sergio Conceiçao, destinato a prendere il posto del connazionale Paulo Fonseca a prescindere dall’esito della contesa, che vide poi i due club pareggiare con non pochi rimpianti da parte della truppa giallorossa.

Oggi, a soli 4 giorni dalla gara dentro-o-fuori che garantisce un posto nelle semifinali della seconda competizione nazionale per importanza, stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione. L’ennesima. E sempre targata Milan. Il club di Via Aldo Rossi, attraversato da mille polemiche riguardanti i rapporti tra l’allenatore e i giocatori e il loro presunto comportamento poco professionale, è infatti protagonista assoluto delle ultime ore in questa sessione invernale di scambi. Ma andiamo con ordine.

Rivoluzione Milan: dalla difesa all’attacco, Ibrahimovic stravolge la rosa

Come riferito dai massimi esperti di calciomercato, letteralmente scatenati nell’etere in un convulso venerdì di contrattazioni, Milan e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di Fikayo Tomori alla corte degli Spurs. Il difensore inglese, ex Chelsea, deve dare il suo ‘ok’ all’operazione, ma cresce di ora in ora la fiducia che possa arrivare la tanto sospirata fumata bianca entro il weekend. Già accostato alla Juve all’alba dell’avventura di Conceiçao sulla panchina rossonera, il britannico dovrebbe dunque tornare in Premier. Ma non è affatto finita qui.

La giornata odierna dovrebbe essere anche quella del passaggio di Davide Calabria – uno di quelli che ha avuto i suoi bei contrasti col tecnico lusitano – al Bologna: indennizzo minimo, forse addirittura inferiore al milione di euro, quello che incasserà la società meneghina per l’operazione. Giova ricordare che l’ormai ex Capitano rossonero è in scadenza di contratto a giugno 2025.

Le grandi manovre del blasonato club milanese non sono però certo finite qui. È infatti in via di definizione, come confermato da Gianluca di Marzio e Fabrizio Romano, anche il passaggio di Alvaro Morata al Galatasaray, con contestuale accelerata del Milan per portare a Milanello Santiago Gimenez, bomber del Feyenoord.

#Gimenez in chiusura ha dato il via libera a #Morata al #Galatasaray: mancano gli scambi di documenti per un prestito di 6 mesi con la possibilità di allungarlo per un altro anno più l’obbligo di riscatto @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 31, 2025

Insomma, i giallorossi si troveranno a sfidare un Milan completamente rivoluzionato negli interpreti e, chissà, anche nel modulo. Per non parlare del fatto che alcuni sostengono che in caso di ko nel derby di domenica pomeriggio, forse potrebbe saltare anche la panchina di Conceiçao…