Calciomercato Roma, sfida capitale e blitz per il bomber

Praticamente definito il colpo Goglichidze, Ghisolfi non ha ancora abbandonato del tutto l’idea di portare a Roma un nuovo bomber

Una domenica di passione. E non solo perché all’Olimpico è arrivato il Napoli capolista, deciso a dare un ulteriore strappo al campionato approfittando del mezzo passo falso dell’Inter nel Derby di Milano concluso giusto qualche minuto prima del fischio d’inizio del posticipo serale della 23esima giornata.

Già perché la giornata del Ds transalpino Ghisolfi è stata spesa in gran parte alla ricerca di un accordo con l’Empoli per il trasferimento di Saba Goglichidze in giallorosso. Missione compiuta, a giudicare dalle trasversali conferme sull’intesa trovata col club toscano per il giovane difensore georgiano, cercato anche da Milan e Juve.

Se nella settimana di avvicinamento alla sfida col Napoli, quella segnata dall’impegno europeo contro l’Eintracht, felicemente conclusosi con una vittoria che ha garantito alla Roma quanto meno l’accesso ai Playoff di Europa League, mister Ranieri si era esposto in prima persona sulla permanenza di Eldor Shomurodov in giallorosso, nelle ultime 24 ore si registrano delle indiscrezioni di segno opposto.

L’esperto di mercato Ekrem Konur ha infatti svelato un retroscena, risalente alla serata di sabato, che riguarda molto da vicino un obiettivo di mercato seguito molto vicino dalla Roma nelle ultime settimane.

Calciomercato Roma, sfida al West Ham per Isaac Romero

Alcuni osservatori del club giallorosso sarebbero infatti stati avvistati alle porte di Madrid, in quel di Getafe, per osservare da vicino la prestazione di Isaac Romero, impegnato col suo Siviglia nella gara di campionato contro la squadra locale.

Il match, terminato 0-0, ha visto il giovane attaccante in campo fino al 95′, sostituito solo nelle battute finali di una gara che non ha riservato molte emozioni. Come rivelato dal giornalista turco però, non ci sarebbe stata solo la dirigenza giallorossa a seguire la gara tra il Getafe e il club andaluso.

Roma ve West Ham United, Isaac Romero’ya özel ilgi göstererek, Getafe maçındaki performansını takip etmeleri için gözlemciler gönderdi. https://t.co/7wHelPBCCP — Ekrem Konur (@EKonurTR) February 2, 2025

Anche il West Ham, sempre a caccia di una punta dopo gli infortuni a catena sul fronte offensivo, si sarebbe materializzato al ‘Coliseum Alfonso Perez‘ per osservare da vicino l’attaccante. Sul quale, giova ricordarlo, il Siviglia pare non volersi muovere dalla valutazione di 30 milioni, coincidente con la clausola rescissoria presente nel contratto in scadenza a giugno 2028.