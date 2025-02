Torna prepotentemente alla ribalta il nome del grande ex per la panchina del club giallorosso: tutto grazie al campione del mondo

Mentre la Roma targata Claudio Ranieri è costantemente impegnata alla ricerca di una continuità di risultati che possa portare la squadra a raggiungere l’obiettivo Europa o attraverso il campionato o andando avanti nelle competizioni nazionali e continentali (Coppa Italia ed Europa League) la dirigenza sta sondando tanti profili per la degna successione del 73enne tecnico di San Saba.

Negli ultimi giorni, complice il momento non esattamente felice del Real Madrid, il nome di Carlo Ancelotti è tornato prepotentemente in voga. Considerando anche l’ormai mal celato desiderio di Florentino Perez di far tornare alla base Xabi Alonso – uno che da giocatore, con la maglia merengue, ha contribuito eccome ai successi della ‘Casa Blanca’ negli ultimi anni – il tecnico di Reggiolo è e resta un’opzione davvero concreta.

Nei sogni dei tifosi giallorossi è sempre vivo anche il profilo di Massimiliano Allegri, uno dei grandi disoccupati di lusso che, praticamente quasi quotidianamente, è accostato a tutti quei club di Premier League periodicamente in crisi nel difficile campionato britannico. Considerando che più di una volta il Ds giallorosso Ghisolfi, ma anche lo stesso Ranieri, hanno detto o lasciato intendere che la preferenza per il prossimo allenatore dovrebbe ricadere su un tecnico italiano, è impossibile escludere dal novero dei candidato un grande ex calciatore della Roma. A maggior ragione dopo l’ultima indiscrezione riferita dal portale turco ‘Fotospor‘.

Joachim Löw in Turchia, via libera Montella

Già oggetto di diverse voci su un suo possibile grande ritorno nella città che lo ha amato da calciatore, e in cui iniziò, da subentrato, la sua nuova carriera da allenatore, Vincenzo Montella è tornato spesso nella Capitale negli ultimi mesi. Avvistato all’Olimpico in un paio di gare casalinghe dei giallorossi, l’Aeroplanino è legato alla nazionale turca – che allena con successo dal settembre 2023 – da un contratto da 2,2 milioni di euro a stagione, con una clausola d’uscita pari a sei mesi d’ingaggio.

Secondo quanto riportato dal sito citato, l’ex CT della nazionale tedesca campione del mondo nel 2014, Joachim Löw, potrebbe prendere il posto dell’ex bomber romanista alla guida della selezione turca. Questo ovviamente libererebbe Montella come tecnico libero di accettare l’eventuale proposta di Ranieri, che per il 50enne di Pomigliano d’Arco ha da sempre un debole.

“Circolano voci secondo cui il nome di Low potrebbe tornare in auge“, si legge su ‘Fotospor‘. “La nazionale turca e quella inglese sono entrate nell’ordine del giorno per il futuro dell’allenatore tedesco“, chiude il portale.