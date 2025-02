30 milioni e addio Roma: se ne va da Conte

Forte di un primato in classifica consolidato grazie alla caduta dell’Inter a Firenze, il tecnico salentino programma il futuro: Roma beffata

Alle volte le gioie più grandi possono arrivare anche senza scendere in campo. Quante volte, nel corso degli ultimi due mesi, leggendo la classifica Antonio Conte avrà pensato ‘Siamo primi, ma l’Inter potenzialmente ha gli stessi punti nostri‘? Il dubbio, dipanato nel modo più dolce e forse inaspettato, è stato spazzato via definitivamente giovedì scorso.

La Fiorentina, quella stessa Fiorentina che nel 2018, dopo l’impresa dell’Allianz Stadium compiuta dai partenopei all’epoca diretti da Sarri, pose fine alle speranze scudetto di un’intera città con un roboante 3-0, qualche giorno fa ha ‘ripagato’ indirettamente gli azzurri di quella grande delusione. La roboante vittoria ottenuta contro la compagine nerazzurra ha posto definitivamente il Napoli in testa alla graduatoria con 3 punti di vantaggio sulla Beneamata.

È ancora presto per cantare vittoria, ma il regalo di Palladino è un tesoretto che il tecnico salentino non vuole dilapidare. Intanto c’è da consolidare il primato battendo l’insidiosa Udinese tra le mura amiche. Un match non semplice, e per il valore dell’avversario e per la presenza, tra le sue fila, di un calciatore apprezzato sia dal Ds Manna che dallo stesso Conte. Uno che, svela stamattina ‘La Gazzetta dello Sport‘ nella sua edizione odierna, era stato già cercato dal Napoli in passato.

La stagione in corso ha confermato i progressi del bomber, già vicino alla doppia cifra di marcature in campionato e tornato prepotentemente nell’orbita del club di De Laurentiis. E non solo. Il suo profilo, nel bel mezzo del mercato di gennaio, è stato sondato con insistenza anche da Roma e Milan.

Tutti pazzi per Lucca: l’affondo di Conte mette in ginocchio le rivali

Protagonista di un vero e proprio tourbillon di voci nelle ultime frenetiche ore del mercato invernale, Lorenzo Lucca sta rivivendo ciò che si era scatenato attorno al suo profilo nei mesi finali del 2021, quando aveva preso a segnare a ripetizione con la maglia del Pisa, in Serie B. Dopo l’esperienza all’Ajax il nativo di Moncalieri ha trovato la sua dimensione ad Udine, dove sta confermando quanto di buono, anzi di ottimo, si era detto sul suo conto 3 anni abbondanti fa.

Già sondato dal Napoli la scorsa estate, prima che all’ombra del Vesuvio arrivasse un certo Romelu Lukaku, l’attaccante è tornato nel mirino della dirigenza azzurra. Che è disposta ad onorare i 30 milioni di euro che i friulani chiedono per cedere il loro gioiello.

Gli ottimi rapporti tra i club, e la maggiore disponibilità economica dei partenopei rispetto a Roma e Milan – che peraltro ha appena acquistato Gimenez e che potrebbe contare su Tammy Abraham come bomber di scorta – pongono il Napoli come candidata favorita all’acquisto del centravanti. Con buona pace delle rivali italiane, che avevano sognato il grande colpo last minute appena qualche giorno fa…