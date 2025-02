Doppietta da 170 milioni: colpo di scena Juventus, è fuori

Clamorosa indiscrezione di mercato su un doppio colpo milionario: il club bianconero incassa l’offensiva della big

La cessione inaspettata, quella che sarebbe potuta diventare ‘obbligata’ ed obbligatoria se il Manchester City avesse davvero formalizzato ufficialmente la proposta da 70 milioni di euro, alla fine non è arrivata. All’interno di una sessione di mercato che ha visto la Juve grande protagonista soprattutto, ma non solo, per l’arrivo della stella Kolo Muani, Cristiano Giuntoli è stato davvero vicino a realizzare un’importante plusvalenza con l’addio di Andrea Cambiaso.

L’ex Genoa, messo nel mirino da Pep Guardiola, è rimasto invece alla Continassa. Troppo stretti i tempi di un’operazione che, oltre a non soddisfare del tutto le richieste economiche del club bianconero, avrebbe anche lasciato quest’ultimo con pochissimo margine per trovare un sostituto. Come detto poi, sul tavolo la maxi offerta non è mai pervenuta ufficialmente. O per lo meno non nei terminie economico desiderati dal dirigente.

Lungi dal considerare finito l’interesse del colosso inglese per il forte laterale bianconero, il club britannico sta battendo altre piste in vista della prossima stagione. Che dovrà essere giocoforza quella della rinascita dopo il crollo di quella corrente. Sebbene il City abbia ancora tecnicamente la possibilità di fare strada in Champions League (l’incrocio ai Playoff contro il Real Madrid mette però paura a tutti), il campionato è andato da tempo. Inaccettabile per chi ha vinto 6 delle ultime 7 Premier nonché le ultime 4 edizioni consecutive della stessa.

City, doppietta da 170 milioni: addio Cambiaso

Secondo quanto riportato dal portale britannico ‘Caughtoffside‘, i Citizens starebbero pianificando una doppia offensiva da urlo. Il nuovo club da saccheggiare è il Bayer Leverkusen, in odore di ridimensionamento sia per l’ormai sempre più probabile addio del tecnico Xabi Alonso (promesso sposo del Real Madrid al posto di Carlo Ancelotti) sia per l’altrettanto certa partenza di Jonathan Tah, il leader difensivo in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

I nuovi profili sui quali la dirigenza britannica sta lavorando sono quelli di Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, due tra i migliori giocatori del club tedesco. Sui due gioielli, riferisce il sito, insiste già da tempo l’interesse di giganti europei quali Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco e PSG, ma il richiamo di un Guardiola affamato, voglioso di proseguire con successo la sua dinastia in quel di Manchester potrebbe essere decisivo ai fini della scelta dei due calciatori.

Resta da capire – tutto il mondo del calcio inglese è in attesa di una decisione in merito – se gli ‘Sky Blues’ saranno liberi di operare sul mercato, se verrà accertata la maxi violazione del FPP contestata dalla Federazione inglese, e soprattutto se lo spettro retrocessione sarà allontanato con una sentenza di piena assoluzione.

Si parla di un’offerta complessiva pari ad almeno 170 milioni, con possibilità di arrivare, in base al grado di intransigenza dei teutonici, a 200 milioni. Ovviamente, se il doppio clamoroso affare dovesse andare a buon fine, la Juve potrà tirare un sospiro di sollievo su Cambiaso: a quel punto l’esterno uscirebbe definitivamente dai radar di Guardiola.