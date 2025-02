Formazioni UFFICIALI Porto-Roma: doppia esclusione choc

Importante crocevia nella stagione giallorossa: ecco l’undici titolare scelto da Claudio Ranieri per la sfida d’andata al Porto

Ci siamo. Dopo aver gettato al vento – sebbene l’impegno, in gara unica a casa del Milan, si presentasse come difficile – la Coppa Italia, la Roma ci riprova. Stavolta il banco di prova è di matrice europea, con il doppio impegno in programma contro il Porto, un club che per anni ha disputato la Champions League e che in questa stagione, per via dei risultati dello scorsa annata, si ritrova a competere ‘solamente’ in Europa League.

E dire che sarebbe bastato solo fare qualche punto in più per evitare questo scomodo abbinamento, superato eventualmente il quale il club capitolino si troverebbe ad affrontare una tra Athletic Club e Lazio. L’idea di un doppio derby europeo sta già mandando in fibrillazione una città intera, ma tra il dire e il fare c’è la temibile formazione lusitana. Una società abituata a questi palcoscenici e che oltretutto la Roma non ha mai eliminato nella sua storia.

Per la gara d’andata – calcio d’inizio previsto alle 21 al mitico ‘Estádio do Dragão’ – mister Ranieri sembrava intenzionato a rispolverare la formazione titolare. Quella alla quale si era già affidato in occasione di una gara importante come il derby. In difesa avrebbero dovuto giocare Mancini-Hummels-Ndicka, davanti ai quali avrebbero agito, da destra a sinistra, Saelemakers, Koné, Paredes e lo spagnolo Angeliño, forse il giocatore più in forma di tutta la rosa giallorossa.

Dietro l’unica punta Dovbyk, confermato titolare dopo la gara col Venezia, ecco Lorenzo Pellegrini assieme a Paulo Dybala, al quale il tecnico chiede una gara all’altezza della sua fama. Anche stavolta però, come ormai di consueto, Ranieri ha sorpreso tutti schierando l’ennesima formazione inedita.

Porto-Roma, le scelte di Ranieri: Hummels e Paredes fuori!

Contro i biancoblù di Oporto, che si schierano con un 3-4-1-2 molto offensivo, il 73enne tecnico di San Saba risponde con un 3-4-2-1 con degli interpreti a sorpresa. In difesa al posto di Hummels ecco ancora Celik, schierato come braccetto di destra. A centrocampo, al posto di Leandro Paredes, il mister ripropone Bryan Cristante, con l’altro veterano Pellegrini che giocherà dal primo minuto spaziando alle spalle del centravanti ucraino.

Le formazioni ufficiali di Porto-Roma:

PORTO (3-4-1-2): Diogo Costa; Djaló, Nehuen Perez, Otavio; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio; Borges, Omorodion, Mora.

Allenatore: Anselmi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, Pellegrini (C); Dovbyk

Allenatore: Ranieri