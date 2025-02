Allegri alla Roma, annuncio UFFICIALE del grande ex: “Già lo sappiamo”

Nuova indiscrezione sul futuro del tecnico livornese: l’ipotesi Roma è gradita anche dall’ex difensore giallorosso, suo grande amico

Tutti lo vogliono. In parecchi lo cercano, in taluni casi anticipando perfino il possibile assalto che sarebbe stato portato al termine di questa stagione. Disoccupato di lusso accostato insistentemente a parecchi top club stranieri (Premier League in testa) ma anche a società italiane in cerca di riscatto (l’ipotesi Roma fa sognare i tifosi giallorossi), Max Allegri si fa desiderare. Eccome se lo fa.

Già lusingato dall’interessamento del Manchester United poco prima dell’esonero di Erik ten Hag – poi rimpiazzato da Ruben Amorim con risultati finora discutibili – e cercato in via ufficiale dall’Al-Ahli che gli ha offerto un biennale da capogiro da 25 milioni a stagione, l’ex allenatore della Juve nicchia.

Sembra, con le dovute differenze ma anche con tante somiglianze, di rivivere ciò che fece lo scorso anno Antonio Conte. Ufficialmente il salentino non aveva mai parlato di anno sabbatico, salvo poi attendere davvero l’inizio del nuovo anno calcistico per iniziare una nuova avventura. In quel di Napoli, come tutti sanno. E con risultati davvero straordinari, almeno finora.

Allegri non si sbilancia sul suo futuro, derubricando l’ipotesi Inghilterra con battutine che non lasciano trapelare nulla di utile. Ecco che allora alcuni indizi possono arrivare dagli amici che il tecnico livornese ancora vanta, come tutti, nel mondo del calcio. Poche settimane fa il suo mentore Giovanni Galeone si era detto certo che Max non avrebbe mai accettato di allenare in Saudi Pro League nonostante la quasi irrinunciabile offerta economica ricevuta.

Dalle colonne dell’edizione odierna di ‘Tuttosport‘ arriva un’altra rivelazione. Che stavolta riguarda direttamente la Roma, uno dei club che vorrebbe ingaggiare il toscano per il nuovo corso che partirà il prossimo luglio.

Ubaldo Righetti sul futuro di Allegri: “Difficile ma…”

Intervistato dal quotidiano torinese alla vigilia di Lazio-Napoli, uno dei big-match della 25esima giornata assieme all’attesissimo derby d’Italia tra Juve ed Inter, Ubaldo Righetti, uno dei Campioni d’Italia della Roma di Nils Liedholm nella stagione di grazia 1982/83, ha parlato del futuro del suo grande amico Allegri.

“Mi auguro che la prossima panchina di Max sia quella della Roma! Senza nulla togliere a Ranieri, visto che tanto già sappiamo che passerà dietro alla scrivania…E quindi mi auguro Massimiliano alla Roma. A lui Roma piace tanto…Credo sia abbastanza difficile ma me io lo auguro“, le parole dell’ex difensore.