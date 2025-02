Arriva al posto di Vlahovic, ha detto sì: firma da 85 milioni

Il club bianconero rompe gli indugi sull’attaccante del futuro: ecco chi dovrebbe far coppia con Kolo Muani il prossimo anno

Una girandola di nomi. E di possibilità, come in una sorta di effetto domino che potrebbe scatenarsi in seguito alla prima mossa ufficiale fatta. Il mercato della Juve per il reparto d’attacco è una sorta di lavatrice all’interno della quale gira una gran quantità di profili. Tutti altisonanti. Calciatori che rappresentano sogni quasi impossibili si alternano con attaccanti che, per quanto costosi, possono approdare a Torino con uno sforzo economico che però, a questo punto, pare inevitabile.

Innanzitutto, visto il clamoroso impatto di Randal Kolo Muani con la maglia bianconera, Giuntoii è già al lavoro per acquistare il francese a titolo definitivo. L’assenza di un qualsivoglia accordo preesistente tra bianconeri e parigini per la permanenza del transalpino a Torino – Muani è arrivato in prestito oneroso a 3,6 milioni di euro ma senza opzione o diritto od obbligo di riscatto – non facilita certo il lavoro del dirigente toscano. Il quale però sta già individuando alcune risorse utili ad uno scambio che possa abbassare considerevolmente il prezzo del cartellino.

C’è poi la questione Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo titolare di un contratto a 12 milioni di euro netti l’anno fino al 2026 e lontano da un accordo di rinnovo con la ‘Vecchia Signora‘. In attesa che venga presa una decisione definitiva – sembra sempre più vicino l’addio, anche grazie al pressing di alcuni club di Premier League – la dirigenza bianconera si muove in anticipo per il bomber del futuro. Il colpo è di quelli da sogno.

Colpo dal Liverpool, c’è il via libera di Slot: arriva Luis Diaz

Nonostante la buona resa in una squadra che, per dare l’idea dell’abbondanza di cui dispone sul fronte offensivo, tiene regolarmente in panchina uno tra Diogo Jota e Darwin Núñez e quasi sempre in tribuna un certo Federico Chiesa, Luis Diaz non ha convinto del tutto il tecnico dei Reds Arne Slot.

Indiscrezioni riferite dal portale ‘Transferfeed.com’ rivelano come l’allenatore olandese abbia sostanzialmente dato il suo via libera alla partenza dell’attaccante colombiano, già corteggiato dal Barcellona e dall’Al Nassr.

L’inserimento della Juve, disposta a mettere sul piatto 85 milioni – questa la valutazione del sudamericano, idolo dei tifosi della ‘Kop’ – cambia, e di molto, lo scenario. La cessione di Vlahovic, e magari di qualche altro pezzo pregiato che non sta rendendo secondo le aspettative, finanzierebbe il grande colpo. I tifosi bianconeri già sognano il duo Kolo Muani- Luis Diaz, per un attacco che avrebbe davvero una dimensione europea. Da Champions League, per dirla in due parole.