Bomba Kolo Muani: acquisto definitivo dopo Juve-Inter

L’attaccante francese, che ha cambiato la produzione offensiva della Juve dal suo arrivo, mette nero su bianco: sta succedendo proprio ora

Forse nemmeno il diretto interessato si sarebbe mai immaginato un impatto del genere. Figuriamoci i tifosi della Juve, già sufficientemente depressi da una situazione di classifica insoddisfacente rispetto alle ambizioni declamate ad inizio stagione.

Appena arrivato invece, Randal Kolo Muani ha subito fatto vedere di che pasta fosse fatto. Già passato alla storia come anti-eroe dei Mondiali in Qatar per via del gol divorato davanti al ‘Dibu’ Martinez nella palpitante finale iridata (se quella palla fosse entrata, l’ex PSG sarebbe stato il match-winner), l’ex Eintracht Francoforte è approdato in Italia con la voglia di spaccare il mondo. Missione riuscita, per lo meno a giudicare dal clamoroso impatto avuto nelle prime 4 gare.

5 gol e 1 assist – mirabile la giocata che ha liberato al tiro Francisco Conceiçao per l’importante vittoria dei bianconeri contro gli eterni rivali nerazzurri nell’ultimo Derby d’Italia – è l’invidiabile bottino dell’attaccante transalpino. L’accordo col quale il bomber si è accasato alla Continassa è stato sottoscritto con la formula del prestito oneroso (3,6 milioni di euro) ma secco. Ovvero senza alcun diritto od obbligo di acquisto da parte del club bianconero. Una formula in un certo senso ‘pericolosa’, perché di fatto Muani tornerà a Parigi alla fine di questa stagione. A meno che…

Kolo Muani, Giuntoli fa la sua mossa: anticipo sull’affare definitivo

Al netto di alcune indiscrezioni che vorrebbero la Juve già pronta all’acquisto definitivo dell’attaccante attraverso l’inserimento di alcune contropartite tecniche gradite ai parigini (Douglas Luiz su tutti), il Football Director Cristiano Giuntoli avrebbe varato una strategia più sottile. E soprattutto più economica per le casse del club torinese.

Come riferito dall’esperto di mercato Paolo Bargiggia sul suo profilo X infatti, ci sarebbe un accordo di massima tra la Juve e il PSG per allungare il prestito anche per la prossima stagione: il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 6 milioni. Tale linea di condotta è volta ad arrivare ad abbassare sui 45 milioni la quota di ammortamento tra due stagioni, per arrivare finalmente all’acquisto definitivo della punta che ha relegato in via pressoché definitiva in panchina un certo Dusan Vlahovic.

Le intenzioni della Juve si dispiegano così su un doppio binario: il futuro parla francese, la cessione dell’attaccante serbo si fa sempre più probabile…