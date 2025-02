Roma-Porto, il bomber saluta: pagano la clausola

Grandi movimenti di mercato attorno all’attaccante: la big inglese è disposta ad onorare la clausola per un acquisto anticipato

Manca sempre meno al grande appuntamento europeo, quello che potrebbe rappresentare, soprattutto nel caso di una dolorosa eliminazione, un vero e proprio spartiacque nella stagione giallorossa. Parliamo della sfida di ritorno contro il Porto, valida per il passaggio agli ottavi di finale dell’Europa League.

Al netto di una rincorsa in campionato che finalmente sembra produrre i suoi frutti – nelle ultime 9 gare la Roma ha raccolto 21 punti su 27 disponibili – la via ‘familiare’ della kermesse continentale resta tra i canali preferiti per dare un senso all’annata. Una stagione che in realtà potrebbe rivelarsi addirittura trionfale qualora i giallorossi riuscissero nell’impresa di alzare al cielo il trofeo nella finale programmata per il prossimo 21 maggio a Bilbao.

Intanto, a due giorni dalla caldissima sfida dell’Olimpico, una voce di mercato scuote l’antivigilia del Playoff europeo. Una big inglese, già molto attiva sul fronte del mercato degli attaccanti, avrebbe deciso di affondare il colpo sul bomber. Nonostante la presenza di una clausola che avrebbe dovuto scoraggiare le potenziali acquirenti, il top club sembra disposto a tutto pur di accaparrarsi il calciatore.

Scippo al Chelsea e bomber in arrivo: lo United fa sul serio

18 gol e 3 assist in 29 partite in tutte le competizioni è l’invidiabile biglietto da visita di Samu Aghehowa Omorodion, l’attaccante spagnolo, ma di chiare origini nigeriane, del Porto. Già molto vicino al Chelsea la scorsa estate, quando il club lusitano ha prelevato il giocatore dall’Atletico Madrid per circa 15 milioni di euro, il classe 2004 si sta rendendo protagonista di una stagione coi fiocchi.

Anche nel match di andata contro la Roma, la punta ha fatto vedere sprazzi delle sue qualità: è servita la miglior versione di Evan Ndicka per tenere a bada lo strapotere fisico del nativo di Melilla.

Appurate le difficoltà nell’arrivare ai prestigiosi obiettivi per l’attacco chiamati Osimhen, Gyokeres e Alexander Isak, il Manchester United, al netto di un ritorno di fiamma per Dusan Vlahovic, sembrano aver virato con decisione su Omorodion.

La clausola da 85 milioni di sterline – praticamente 100 milioni di euro – spaventa il giusto la dirigenza dei Red Devils, alla ricerca disperata di un nuovo acquisto dal quale ripartire con rinnovate ambizioni il prossimo anno.

Il portale britannico ‘Givemesport.com‘ conferma le indiscrezioni su un forte interessamento dello United per un calciatore che, considerando la pregressa esperienza di Ruben Amorim in Portogallo, è ben conosciuto dal discusso manager lusitano.