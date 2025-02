Calciomercato Roma, l’accordo rossonero è saltato

Già designato come uno degli obiettivi low cost per il prossimo anno, il giocatore era ambìto anche dai rossoneri: salta l’accordo

Mancano ancora diversi mesi alla riapertura ufficiale delle contrattazioni di mercato ma tutti i club, tanto i più blasonati quanto i più ‘piccolo’ sono già da tempo impegnati nella costruzione delle rispettive rose del futuro. Oltre a sondare il terreno sui profili desiderati per i quali sarà presumibilmente necessario avanzare a suon di rilanci, lusinghe, compromessi e pressioni da esercitare sul club di appartenenza, fervido è il bacino di tutti quei calciatori che, di fatto, possono già considerarsi dei free agent.

Oltre ad una nutrita schiera di big – campionissimi che ancora non hanno rinnovato con la loro squadra e che potrebbero già legittimamente firmare un pre-contratto con una nuova società – in attesa di cambiare maglia, altri calciatori, una volta al centro di clamorosi intrecci di mercato, fanno gola non sono in Italia, ma anche Oltreoceano.

È questo il caso di un centrocampista già visto nel nostro campionato, nonché titolare della Nazionale azzurra nell’anno di grazia 2021, che ha fatto le fortune del Napoli, successivamente del Chelsea, e che da due anni milita, con alterne fortune, nell’Arsenal.

Titolare di un contratto in scadenza nel prossimo giugno e sul quale certamente la dirigenza dei Gunners non procederà al rinnovo automatico unilaterale, l’oriundo è stato ultimamente accostato con insistenza ad un prestigioso club brasiliano. Peccato che il parere della sua famiglia potrebbe far saltare tutto.

Jorginho, la famiglia dice ‘no’ al Flamengo

Come riferito dal portale brasiliano ‘Rtlesporte.com‘, Jorginho si sarebbe in qualche modo promesso al Flamengo, col Direttore sportivo del club rubronegro José Boto che si era esposto, pur nominando mai direttamente il nome dell’ex playmaker della nazionale azzurra, sull’arrivo di un giocatore X che si sarebbe legato alla squadra in tempo per disputare il Mondiale per Club da metà giugno.

Le nuove rivelazioni del portale sudamericano stanno però cambiando lo scenario. La famiglia del calciatore, in particolare la moglie, avrebbe espresso il desiderio di restare in Europa – prediligendo un ritorno in Italia per il centrocampista – sia per questioni di vivibilità sia per la familiarità ormai acquisita da anni nel nostro paese.

Conscio di essere stato nel mirino del club di Trigoria come possibile arrivo a costi contenuti – non tanto per l’ingaggio, sul quale ci sarebbe stato da trattare, quanto per il fatto di non dover sostenere i costi del cartellino – il pupillo di Maurizio Sarri (non a caso tra i candidati per la panchina giallorossa…) è ancora in cerca di una nuova sistemazione.

Come confermato anche dal portale inglese ‘Teamtalk.com‘, ci sarebbe già un accordo verbale tra la dirigenza dell’Arsenal e Jorginho per un addio gratis nel prossimo luglio. Saltato apparentemente tutto col Flamengo, l’italo-brasiliano attende di conoscere gli sviluppi che dovrebbero certamente portarlo a cambiare maglia.