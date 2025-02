Nuovo allenatore Roma: Gasperini ha già risposto

Nuovo allenatore Roma: Gasperini ha risposto alla chiamata dei giallorossi. Ecco la novità assoluta arrivata in questi minuti

La Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore, lo sappiamo. Un tecnico che deve prendere il posto di Ranieri che, come sappiamo anche in questo caso, chiuderà con la panchina per dedicarsi, per almeno due anni, a prendere decisioni dietro la scrivania.

Di nomi ne sono usciti molteplici nel corso delle ultime settimane, e degli ultimi mesi. Ma c’è un nome che pare essere proprio quello giusto. Tant’è che secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Marco Conterio, i primi contatti sono stati avviati.

Contatti Roma-Gasperini

“La Roma pensa a Gian Piero Gasperini per la prossima stagione. Primi contatti diretti col tecnico ora all’Atalanta per capire la disponibilità nel creare un progetto tecnico nella Capitale”. Il nome di Gasperini non è la prima volta che esce, ovvio che dopo le dichiarazioni dell’allenatore, che ha palesemente detto che non rinnoverà il suo contratto (scadenza 2026) tutto si è accelerato. Anche l’Eco Di Bergamo, questa mattina, ha parlato di prossima destinazione, quasi certa, la Roma. Insomma, tutto lascia presagire, al momento, che possa essere appunto l’attuale trainer della Dea l’erede di Ranieri.

Quindi niente Massimiliano Allegri o Roberto Mancini. O De Zerbi oppure Farioli. La Roma si dovrebbe affidare ad un tecnico navigato, che si ritrova ad essere un vincente – l’Europa League lo scorso anno l’ha conquistata la sua squadra – che fa giocare bene le proprie formazioni e che sembra essere davvero uno dei migliori in circolazione. Contatti avviati.