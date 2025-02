Accordo e firma con la Roma: clausola da 40 milioni per volontà del club. Ecco cosa manca per l’annuncio ufficiale del colpo giallorosso

Sono giorni dedicati ai rinnovi. Lo abbiamo capito: nel corso di poche ore la Roma ha prima annunciato il prolungamento di contratto di Pisilli, che ha firmato fino al 2029, e poi quelli di Mannini e di Romano, due giovani di belle speranze, che hanno messo nero su bianco così come da comunicato ufficiale emesso ieri.

Saranno gli unici? Crediamo di no, perché in ballo ci sono diversi giocatori che o sono in scadenza oppure aspettano quello che è un ritocco economico, anche meritato. Si parla di un accordo già raggiunto con Paredes – che così direbbe addio alla possibilità di andare al Boca Juniors che lo ha corteggiato per molto tempo – ma poi c’è anche la questione relativa a Mile Svilar. I contatti in questo caso sono partiti da tempo e secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina la fumata bianca potrebbe arrivare molto presto. Manca solamente un piccolo passaggio per la firma.

Accordo e firma: clausola da 40 milioni per Svilar

Con Svilar, si legge, la Roma ha trovato un accordo sulla base di un quadriennale da 3 milioni di euro all’anno. Quindi una firma fino al 30 giugno del 2029 così come successo per Pisilli. Il nodo da sciogliere è quello relativo alla clausola rescissoria, un postilla importante da inserire così come vi avevamo riportato nel giorni scorsi.

Il portiere la vorrebbe nel suo accordo, magari valida solo per l’estero. E la Roma dal proprio canto conoscendo le potenzialità del portiere che sta dimostrando di essere davvero affidabile, la vorrebbe davvero molto alta, di almeno 40 milioni di euro. Si tratta, ovviamente, si cercherà di arrivare ad un punto d’incontro per fare felici tutti e rispendendo in questo modo al mittente le chiamate che sono arrivate e che potrebbero anche arrivare dalla Premier League.