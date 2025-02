Addio Roma per 10 milioni: arriva l’annuncio UFFICIALE

Il calciatore, trasferitosi all’estero proprio nell’ultimo giorno di mercato, ha già conquistato tutti: il riscatto sembra una formalità

Forse la notizia è un po’ passata in secondo piano. Forse la cessione di un calciatore che fino a quel momento aveva accumulato la miseria di 90 minuti con la formazione Primavera, 41 in Serie A e 19 in Coppa Italia non ha fatto scalpore. Anche perché l’operazione che lo ha visto trasferirsi in Portogallo è avvenuta sostanzialmente in contemporanea con l’arrivo di due calciatori a Trigoria. Simbolo anch’egli di un mercato, quello giallorosso nella sessione invernale di scambi, che si è dispiegato in atti concreti quasi esclusivamente nelle ultime 24 ore, il laterale svedese sembra aver trovato la sua giusta dimensione all’estero.

Arrivato dal Djurgarden per 4,30 milioni di euro con un contratto firmato fino al 2029, Samuel Dahl ci ha messo un po’ di tempo per adattarsi alla difficile realtà del campionato italiano. Gettato nella mischia da Ivan Juric proprio nell’ultima gara della sua disastrosa gestione, lo scandinavo ha assaggiato il campo anche a Napoli, nella ‘prima’ di mister Ranieri sulla panchina giallorossa, per poi esordire anche in Coppa Italia il 18 dicembre scorso, nella larga vittoria dei capitolini ai danni della Sampdoria.

Ritenuto evidentemente non importante nelle rotazioni sulla corsia di sinistra – dove il titolare nel ruolo, lo spagnolo Angeliño, sta disputando una stagione coi fiocchi – il giovane svedese è stato dirottato al Benfica con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del club lusitano. Un’operazione che, nel prossimo luglio, potrebbe portare dei ricchi frutti ad entrambe le società.

Dahl ‘on fire’, il Benfica lavora al riscatto: le cifre

Come vi avevamo già riferito in questo approfondimento, a Lisbona sono stati felicemente impressionati dall’impatto avuto dal calciatore con la maglia delle ‘Aquile’. Titolare nelle ultime due gare di campionato, protagonista di una buona prestazione, da subentrato, nel ritorno del decisivo Playoff di Champions League contro il Monaco, Dahl sta raccogliendo consensi unanimi.

“Siamo molto soddisfatti di lui. È una piacevole sorpresa, ha già dimostrato di poter giocare in diverse posizioni, può avere diversi compiti, offensivi e difensivi, nella squadra e questo ci rende molto felici perché ci consente di giocare in modi differenti“, ha detto di lui Bruno Lage, tecnico del blasonato club portoghese.

Sta diventando opinione comune – si è espresso in tal senso anche Bo Andersson, Ds del Djurgarden, club nel quale Dahl si è messo in luce nel 2023/24 – che il Benfica non esiterà ad esercitare il diritto di riscatto sul giovane svedese.

“Se il Benfica avesse bisogno di lui e avesse quei soldi, sì, li pagherebbe“, ha dichiarato il dirigente al portale ‘A Bola’. 10 milioni è il prezzo pattuito nelle ultime ore di mercato per un acquisto del ragazzo a titolo definitivo. Giova ricordare che la Roma si è anche riservata il diritto del 10% sulla futura rivendita del calciatore: la palla passa ora al club portoghese, ansioso di verificare i progressi già mostrati dal nuovo arrivo di metà stagione.