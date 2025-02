Esonero Thiago Motta, la Juve ha scelto il grande ex

La clamorosa eliminazione patita in Coppa Italia apre incredibili scenari in casa Juve: Thiago Motta non è mai stato così vicino all’addio

Un disastro. Un’eliminazione che nessuno si sarebbe aspettato, un’umiliazione per cui, parole di colui che è stato indicato come il maggiore colpevole del disastro, ‘provare vergogna’. Forse l’onesta assunzione di responsabilità declamata ai quattro venti nel post-partita di Juventus-Empoli da Thiago Motta potrebbe salvare il tecnico italo-brasiliano da un destino che ora torna prepotentemente a galla. Quella del clamoroso esonero anticipato.

Nel giro di una settimana – dalla caduta di Eindhoven alla figuraccia dell’Allianz Stadium in Coppa Italia – la Juve ha gettato alle ortiche altri due obiettivi stagionali. Senza dimenticare che la creatura dell’ex tecnico del Bologna era stata già incapace, proprio all’alba dell’anno nuovo, di raggiungere la finale della Supercoppa Italiana a causa della rimonta subita da un Milan ancora frastornato dal cambio di allenatore. Al netto del fatto che poi i rossoneri siano riusciti ad alzare al cielo il trofeo dopo una gara assolutamente rocambolesca contro l’Inter in finale.

I bonus, tastando il polso della piazza sui social e non solo, sembrano davvero finiti. Thiago Motta rischia sul serio. A sostenere la possibile clamorosa decisione che potrebbe esser presa dalla dirigenza sono diversi giornalisti vicini alle faccende bianconere. Uno di questi, Edoardo Mecca, ha già fatto perfino il nome dell’ipotetico sostituto sul suo profilo X.

Thiago Motta al capolinea: si ragiona sul ritorno dell’ex

Già criticato aspramente sui social – l’hashtag #Mottaout è diventato di tendenza già dopo la sconfitta in Champions League – il mister bianconero fa i conti con una situazione bollente anche in termini di rapporti coi suoi giocatori. Le continue rivoluzioni, sublimate da una fascia da Capitano indossata addirittura da sette giocatori differenti da inizio anno, non sono state gradite ad una consistente parte del gruppo squadra. La frattura con alcuni calciatori, sostiene Mecca, sarebbe diventata addirittura insanabile.

In virtù di una situazione che nemmeno la conquista del quarto posto in campionato – la ‘Vecchia Signora’ è ampiamente in corsa per un posto al sole in vista dell’anno prossimo – potrebbe salvare, si ragiona su un possibile allontanamento anticipato dell’ex guru di Bologna. Tra i candidati papabili ad un avvicendamento che avrebbe il sapore di un traghettamento fino a fine anno c’è anche Igor Tudor, grande ex giocatore bianconero, reduce dalla non troppo esaltante esperienza, da subentrato, alla guida della Lazio nella scorsa annata.

Non siamo ancora ai contatti ufficiali col vulcanico allenatore croato, beninteso, ma in pentola potrebbe bollire qualcosa già nelle prossime ore. Decisivo, in tal senso, uno scontato faccia-a-faccia con Thiago Motta e la rosa che certamente la dirigenza avrà in seguito alla clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia.