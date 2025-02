Calciomercato Roma, sì allo scambio per il nuovo bomber: ha già firmato

Calciomercato Roma, sì allo scambio per il nuovo bomber. Ghisolfi ha in mano il jolly per arrivare al colpo grosso. Ecco lo scenario

Oggi Dovbyk è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo ma è difficile vederlo in campo domenica pomeriggio contro il Como. Anche perché all’orizzonte c’è la decisiva partita contro il Bilbao in programma giovedì prossimo per l’Europa League. Diciamo che Ranieri lo preserverà.

E del futuro del giocatore ucraino, oggi, il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa. Sarà ancora della Roma il prossimo anno? Vedremo, a nessuna domanda di mercato in questo momento si può rispondere con assoluta certezza. Di certezze, però, un paio ce ne stanno. Una su tutte è quella che i giallorossi un altro attaccante per il prossimo anno lo cercheranno e secondo le informazioni che sono state riportate da forzaroma.info, la pista da seguire è in Serie A.

Calciomercato Roma, Lucca con lo scambio

Il nome che piace dalle parti di Trigoria è quello di Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese, che nel corso della gara contro il Lecce dello scorso weekend ha pure dimostrato una certa personalità. Si è preso il pallone, ha calciato il rigore decisivo e poi è stato sostituito. Certo, forse ne ha dimostrata un pochino troppa, è evidente, ma questo non toglie nulla sulle qualità che ha.

Alla Roma era stato accostato nello scorso mese di gennaio e anche Ranieri, post gara di Udine, aveva detto che piace. E adesso potrebbe tornare in maniera prepotente come nome in circolazione: secondo il sito citato prima, inoltre, Ghisolfi avrebbe in mano il jolly che porta il nome di Mannini, il giovane della Primavera fresco di rinnovo contrattuale. L’esterno che dopo la firma non partirà a parametro zero – ipotesi che era stata messa in preventivo prima dell’accordo – potrebbe essere girato in prestito in Friuli per arrivare a Lucca che ha una valutazione di 25milioni di euro e che era stato seguito anche dal Milan prima che i rossoneri prendessero Gimenez.