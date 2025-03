Addio e nuova fascia da capitano: firma dopo Roma-Athletic

La tanto attesa firma sul rinnovo di contratto arriverà dopo il confronto di Europa League: c’è un nuovo capitano nello spogliatoio

Già affrontatisi nell’ormai lontano 26 settembre scorso – era la Roma di Ivan Juric, e la partita dell’Olimpico rappresentava l’esordio giallorosso nella competizione salutata lo scorso anno in semifinale – capitolini e baschi si ritrovano nello stesso teatro (quanto meno per la gara d’andata), per una sfida dal sapore ben diverso.

In palio, nel doppio confronto stabilito dall’urna di Nyon, c’è infatti l’accesso ai quarti di finale della seconda kermesse continentale dell’UEFA per importanza. Dopo una ‘Phase League‘ al di sotto delle aspettative, la Roma è dovuta passare dalle forche caudine del Playoff per fare strada in Europa.

Eliminato, prima volta nella storia, il Porto, i giallorossi hanno ritrovato sulla loro strada la temibile formazione spagnola. Una compagine che frequenta i quartieri alti della Liga e che sabato scorso è uscita immeritatamente sconfitta – ben tre i legni presi dai baschi – nello scontro al vertice con l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Nelle scorse settimane il glorioso club del nord della Spagna è stato scosso dall’annuncio dell’addio di Oscar de Marcos, il capitano. Una vera e propria leggenda con le sue 560 presenze totali coi biancorossi in tutte le competizioni. Con la dirigenza già attiva sul mercato per trovare un degno sostituto del centrocampista, l’Athletic è sul punto di ufficializzare un rinnovo che, come da tradizione da quelle parti, è sinonimo di continuità e di senso di appartenenza. Doti caratteristiche della storia del club.

De Galarreta rinnova con l’Athletic: la fascia ha un nuovo padrone

Ovviamente basco di nascita – San Sebastiàn, la città della Real Sociedad, ha dato i natali al giocatore – Iñigo Ruiz de Galarreta è approdato a Bilbao solamente nell’estate del 2023, ma ha già conquistato tutti. Professionista esemplare, sempre al servizio della squadra e pronto al sacrificio per i compagni, il mediano ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. La firma sul prolungamento dell’accordo è però ormai una pura formalità.

Come riportato dal portale ‘Eldesmarque.com‘, calciatore e club sigleranno il nuovo accordo con tutta probabilità i giorni successivi alla gara dell’Olimpico. Sebbene, tornando al citato addio di de Marcos, il candidato numero uno ad ereditarne la fascia da capitano sia Iñaki Williams, de Galarreta potrebbe verosimilmente essere promosso a suo vice.

“Mi piace anche rispettare i ruoli e i tempi di ogni spogliatoio. Sono qui solo da un anno e mezzo, quindi da poco tempo . Cerco di ascoltare e imparare da tutti. L’anno prossimo Iñaki sarà il primo capitano ed altri assumeranno quel ruolo . Cercherò di contribuire come sempre, con la mia esperienza e il mio modo di essere per aiutare in qualsiasi modo possibile“, ha detto il calciatore basco nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Marca‘.