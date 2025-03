Bufera Milan, telenovela Leao (in)finita: affare da 100 milioni di euro

Croce e delizia dei tifosi rossoneri, l’attaccante portoghese è al passo d”addio: il prezzo fissato per la cessione non spaventa la big

Chissà se Paolo Maldini, venuto a capo di una situazione intricata, che aveva visto il giocatore più volte sul punto di essere ceduto, nonché dubbioso di estendere il suo accordo coi rossoneri, avrebbe mai immaginato un epilogo del genere.

Dopo essersi speso nel corso di mesi e mesi per respingere gli attacchi alla sua stella provenienti da mezza Europa – era soprattutto il Chelsea a corteggiare il calciatore con ingaggi milionari e con la promessa di prendersi carico della sanzione economica ai danni dello stesso da pagare allo Sporting CP – il dirigente era riuscito a chiudere il cerchio.

Rafael Leao, l’uomo dello scudetto vinto sotto la guida di Stefano Pioli appena un anno prima, decise di accettare il rinnovo. Legandosi alla società di Via Aldo Rossi fino al giugno 2028. Con una base annua di ingaggio intorno ai 5 milioni più bonus, con la cifra destinata a salire fino a 7 nelle stagioni successive, la firma del portoghese è stata di fatta l’ultima azione della leggenda rossonera nell’esercizio delle sue funzioni da DT del club della sua vita.

Appena pochi giorni dopo infatti, Cardinale diede il benservito al figlio del grande Cesare. Aprendo di fatto una nuova era che, stando ai recenti risultati della squadra, non sta portando grandi soddisfazioni – per usare un eufemismo – al popolo rossonero.

Emblema di una pericolosa discontinuità che si traduce in un’altalena di grandi prestazioni intervallate da gare sconcertanti, l’ex Lille non ha risposto fino in fondo alle alte aspettative riposte nei suoi confronti. Ai ‘problemi’ di campo poi si sono aggiunti anche i difficili rapporti prima con Paulo Fonseca e poi col successore Sergio Conceiçao. La situazione si è fatta esplosiva. Anche per colpa della deludente stagione del Diavolo.

I nodi Luis Diaz e Salah: il Liverpool a tutta su Leao

Come riporta il portale britannico ‘TeamTalk.com‘, non ci sarebbe il solo Barcellona sulle tracce dell’attaccante del Milan. Complici i dubbi sulla futura permanenza nel club di due campioni come Luis Diaz e Momo Salah – l’egiziano non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno – la dirigenza dei Reds sarebbe piombata con decisione sul portoghese.

Consapevole dell’impossibilità, per chiunque, di onorare la clausola d’uscita di Leao fissata a 175 milioni di euro, il club rossonero ha stabilito un prezzo differente per la cessione del calciatore. Parliamo di 100 milioni di euro. Gli stessi dirigenti meneghini si sarebbero convinti della possibilità – che potrebbe diventare volontà, se non addirittura necessità – di cedere il loro numero ’10’.

Il Liverpool è pronto all’affondo, convinto che il lusitano possa raccogliere la pesante eredità del colombiano e/o dell’egiziano. Uno dei due è destinato all’addio, e Leao sarebbe il profilo giusto per il tecnico Arne Slot. Barcellona permettendo, s’intende.