Thiago Motta via subito: esonero e grande ritorno in Serie A

Aria pesante alla Continassa dopo la batosta rimediata dall’Atalanta: il destino del tecnico sembra segnato. Arriva da subito il big?

Anziché portare consiglio (o forse lo hanno effettivamente portato, dipende dai punti di vista), i giorni successivi alla clamorosa disfatta casalinga della Juve contro i bergamaschi hanno – se possibile – riempito di tanti pensieri le giornate della dirigenza bianconera. Con una piazza (dagli addetti ai lavori ai tifosi, l’esasperazione è palpabile) che ormai ha decretato il verdetto di condanna nei confronti di Thiago Motta, il futuro dell’allenatore è sempre più in bilico.

Attenzione però, perché le novità delle ultime ore non parlano solo di prestigiosi candidati che avanzano per la panchina del prossimo anno: la posizione dell’allenatore oriundo potrebbe essere del tutto compromessa in caso di sconfitta nell’infuocata sfida di domenica prossima a Firenze. In un clima già surriscaldato non solo per la storica rivalità tra i due club, ma anche per il difficile momento della compagine viola. Con lo stesso Raffaele Palladino che sente odore di mancata riconferma dopo i recenti risultati negativi della sua creatura.

Ecco che allora la gara del ‘Franchi‘ rappresenta il primo vero snodo stagionale per la Juve. Il quotidiano ‘Tuttosport‘ ha dipinto due possibili scenari in caso di risultato negativo dei bianconeri in Toscana. In entrambi i casi il minimo comun denominatore sarebbe il clamoroso allontanamento anticipato dell’ex tecnico del Bologna.

Thiago Motta addio, Mancini è già pronto: doppio scenario

La dirigenza bianconera è pronta a dare il ben servito a Thiago Motta avendo già due possibili soluzione per portare a termine l’annata con l’obbligo di qualificarsi alla Champions League.

Si starebbe valutando seriamente o un traghettatore a tempo o un tecnico che possa già avviare il motore in vista del Mondiale per club e della prossima stagione. Nel primo caso, il candidato più forte è Francesco Magnanelli, ora alla Primavera, in vantaggio su Max Brambilla, che deve portare a termine l’ottimo lavoro alla Next Gen. Il primo, peraltro, l’anno corso era già nello staff di Allegri e quindi conosce molto bene le dinamiche della prima squadra. La seconda strada, affascinante, porta dritto a Roberto Mancini. Che potrebbe arrivare da subito.

I contatti, prosegue il quotidiano, sarebbero stati già avviati con l’ex CT dell’Italia e dell’Arabia Saudita. Il profilo piace da tempo, sia per carisma che per esperienza, che per la conclamata capacità di lavorare con i giovani. Il ‘Mancio’ poi, proprio all’alba della sua nuova carriera da tecnico, ha già dimostrato di saperci fare quando si tratta di entrare in corsa, come dimostra la Coppa Italia vinta con la Fiorentina da subentrato nell’ormai lontano 2001.

Il tecnico di Jesi, chiosa ‘Tuttosport‘, avrebbe scavalcato, in ottica prossima stagione qualora non si dovesse concretizzare immediatamente la sua venuta, anche un certo Gasperini nella grande corsa alla bollente panchina bianconera.