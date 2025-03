Gasperini alla Roma, ha già chiesto il primo acquisto a Ghisolfi

Svolta forse decisiva per il futuro della panchina della Roma: nell’incontro con l’entourage del tecnico si è parlato anche di mercato

Se ‘tre indizi fanno una prova’, come diceva Agatha Christie, probabilmente siamo vicini alla conclusione di un tormentone che sta riempiendo le pagine dei giornali e le sessioni web aperte freneticamente dai tifosi giallorossi negli ultimi mesi. Pur essendo tutti concentrati sul presente, sull’importanza dei risultati sul campo, con la Roma che si è clamorosamente rilanciata sia in campionato che in Europa, la questione del nuovo allenatore tiene banco.

Argomento già dibattuto in tutte le sedi possibili – al punto tale che volutamente, dagli studi di Sky Sport nel post partita di Roma-Athletic, non sono state fatte domande in merito a Claudio Ranieri – lo scenario si è arricchito di nuovi elementi proprio nelle ultime ore. Il profilo che ora sembra quanto mai vicino è quello di Gian Piero Gasperini, il Demiurgo della Dea che di fatto si è autocandidato per la panchina di una big con le sue dichiarazioni d’intenti a proposito del non rinnovare il contratto con l’Atalanta in scadenza a giugno 2026.

Dicevamo degli indizi. Alcuni forse forzati, altri reali e concreti. Il tecnico di Grugliasco, già vicino ai giallorossi qualche anno fa, quandi poi decise di prolungare il contratto col club orobico, ha recentemente dichiarato che Roma è una città bellissima. Forse ovvia, come considerazione, ma non condita da alcuna smentita al riguardo.

Qualche giorno dopo ecco l’indiscrezione, riferita dal portale ‘Africanfoot.com‘, di un interessamento della Roma per Abu Francis, giovane centrocampista del Cercle Brugge guarda caso già corteggiato da Gasp qualche mese fa in vista di un suo possibile arrivo a Bergamo. Ma veniamo all’ultimo indizio. Che più concreto non si può.

Ghisolfi, incontro con gli agenti: dalla panchina al mercato

Il quotidiano ‘Tuttosport‘, nell’àmbito di un approfondimento sulla scelta del nuovo tecnico della Juve, ha indirettamente riferito particolari succosi sul futuro di Gasperini, finito anche nelll’orbita bianconera proprio dopo la rovinosa caduta della ‘Vecchia Signora’ nel big-match di domenica scorsa contro l’Atalanta.

Il profilo del tecnico della Dea sarebbe ora lontano dalla Continassa dopo un incontro tra il DS dei capitolini Florent Ghisolfi e l’entourage dello stesso Gasperini. Una notizia, finora tenuta segreta, che sconvolge inevitabilmente il borsino delle panchine.

Il quotidiano riferisce quindi di contatti diretti tra il club giallorosso e l’allenatore piemontese – cosa invece mai avanzata da parte della Juve -, con tanto di riferimenti proprio all’obiettivo di mercato Francis. Che sarebbe, di fatto, il primo nome fatto da Gasp per la Roma del futuro. Una Roma che, tra qualche mese, potrebbe accogliere un tecnico di grande spessore e carisma.