20 milioni dalla Capitale: dalla Juve alla Roma

Lotta a tre per uno dei nuovi talenti del calcio europeo, già ammirato in Champions League: 20 milioni il prezzo, irrompono gli inglesi

Eliminata in modo beffardo dall’Europa League – l’improvvida doppia giocata di Mats Hummels ha compromesso in modo pesante la gara della Roma nell’inferno del San Mamès – il club giallorosso si rituffa sul mercato in vista della costruzione di una rosa altamente competitiva per la prossima stagione. Almeno queste, a sentire le rassicurazioni del DS Florent Ghisolfi, sono le intenzioni della dirigenza e della proprietà Friedkin.

Già nelle scorse settimane il club capitolino aveva sondato il terreno per un calciatore che, scherzi del calendario, aveva affrontato già tre volte altre compagini italiane in Champions. Prima la Juve, nella ‘Phase League’, e poi l’Atalanta, nell’amaro – per gli orobici – doppio confronto di Playoff per l’accesso agli ottavi di finale.

Brillante in tutte le circostanze citate, il giovane centrocampista nulla ha potuto per evitare la successiva eliminazione che la sua squadra, il Club Brugge, ha poi sofferto per mano dell’Aston Villa nella fase ad eliminazione diretta.

Classe 2022, arrivato nel club fiammingo la scorsa estate per soli 6 milioni, il giocatore svizzero di origini macedoni è stato recentemente definito ‘Il miglior giocatore del nostro campionato‘ da Steven Defour, ex nazionale belga che ha parlato del talento al portale ‘Voetbal Primeur‘.

Oltre alla Roma, sul centrocampista si erano già affacciate minacciosamente Juventus e Napoli, col club belga che non intende accettare offerte inferiori ai 20 milioni. Sostanzialmente, per avere un’idea degli enormi progressi fatti dal calciatore, il suo valore di mercato si è più che triplicato. Potrebbe non essere un problema per una big inglese che pare intenzionata a portare l’affondo decisivo sul ragazzo.

Jashari, blitz del Tottenham: servono 20 milioni

Come riferito dal portale britannico ‘Teamtalk.com‘, il Tottenham Hotspur, club inglese protagonista di una stagione davvero deludente, sta pensando seriamente ad Ardon Jashari come centrocampista per la prossima stagione.

Gli Spurs, che riflettono anche sulla posizione del tecnico Ange Postecoglou, il cui addio sembra certo, vogliono a tutti i costi il calciatore ammirato nel doppio confronto di Champions coi rivali dell’Aston Villa.

Alla vigilia di una rivoluzione tecnica che sembra quanto mai indifferibile, il Tottenham è disposto ad onorare quanto richiesto dal club belga. Brutte notizie dunque per Juve e Roma, che dovranno quanto meno pareggiare l’offerta inglese se vogliono conservare delle speranze di arrivare al nuovo talento del calcio fiammingo.