Athletic-Roma, dietrofront Ranieri: monta la rabbia

Il tecnico giallorosso è tornato sui suoi passi a poche ore dalla cocente sconfitta di Bilbao: l’amarezza ha lasciato posto alla rabbia

L’espulsione di Mats Hummels, che ha lasciato la Roma in 10 nell’inferno di Bilbao dopo appena 12′ di gioco, ha tenuto banco nell’immediato post partita come argomento principale da sottoporre all’attenzione dei diretti protagonisti. Nonché dei giornalisti presenti nello studio di Sky Sport subito dopo la gara.

Dopo i dubbi espressi sulla legittimità della decisione arbitrale espressi da Gianluca Mancini, il primo a presentarsi davanti alle telecamere, aveva sorpreso la decisione con cui mister Ranieri aveva catalogato come ‘netto, limpido‘, il rosso comminato al suo giocatore. Oltre ad apprezzare l’onestà intellettuale con cui l’allenatore aveva ammesso la correttezza della punizione disciplinare, in molti erano rimasti un po’ sorpresi da come il tecnico aveva di fatto contraddetto il suo Capitano nell’analisi del momento clou della doppia sfida ai baschi.

Ci si è dunque subito affrettati a dire e a scrivere di come Ranieri non si fosse attaccato alla decisione arbitrale per giustificare la sconfitta dei suoi, mostrando un Fair Play che nel corso della giornata successiva alla gara ha però iniziato a scricchiolare. Essendo disciplinato da un regolamento ferreo, più che chiaro, che dovrebbe determinare senza ombra di dubbio quali siano le condizioni per un’espulsione diretta di un calciatore, addetti ai lavori ed esperti del settore hanno iniziato a dimostrare come effettivamente mancassero tutti i requisiti necessari per un rosso diretto.

Dalle opinioni di ex arbitri – leggi le parole di Gian Paolo Calvarese – alle analisi dei quotidiani, è emerso un quadro oggettivamente differente. Che alla fine ha fatto breccia anche nei pensieri del 73enne tecnico di San Saba.ù

Rosso ad Hummels, Ranieri fa marcia indietro: ha rivisto le immagini

Pur continuando a ‘condannare’ la doppia leggerezza del difensore tedesco (che non avrebbe dovuto sbagliare l’apertura verso destra e che soprattutto non avrebbe dovuto commettere fallo), l’allenatore giallorosso ha cambiato idea sulla valutazione di Turpin.

Come sottolineato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, Il fischietto francese ha applicato male il regolamento per almeno tre motivi che escludevano la chiara occasione da gol, come tanti ex arbitri hanno poi confermato pubblicamente e informalmente.

Innanzitutto il fallo di Hummels avviene a grande distanza dall’area di Svilar. Il pallone portato avanti da Sannadi non corre verso la porta ma in diagonale, verso la fascia. Infine, Mancini sembrava effettivamente nella condizione di poter rientrare sull’avversario per contrastarlo prima di un effettivo e inequivocabile pericolo.

Ranieri, rivedendo le immagini e soppesando tutti i fattori da tenere in considerazione per il giudizio, avrebbe fatto dietrofront. Nonostante la rabbia del giorno dopo però, né il club né tantomeno il mister intendono protestare ufficialmente con l’UEFA per l’accaduto. Dopo la clamorosa sfuriata di Oporto, con tanto di lettera formale inviata al massimo organismo istituzionale del calcio europeo, la Roma ingoia il boccone e guarda avanti. Con la consapevolezza che però, ancora una volta, l’uscita dall’Europa sia stata macchiata da un altro errore arbitrale.