Lo stipendio di Vlahovic a Osimhen: ha già detto sì

Il futuro dell’attaccante serbo della Juve è strettamente legato a quello del bomber che tutti vorrebbero: c’è l’annuncio ufficiale

15 minuti in campo nelle ultime due partite. Quelle in cui, per inciso, la Juve non ha trovato la via del gol, subendo due sonore scoppole prima dall’Atalanta, per di più a Torino, e poi a Firenze, nello stadio e contro la squadra che lo aveva di fatto lanciato nel firmamento del grande calcio.

Non è nemmeno entrato, al ‘Franchi’ Dusan Vlahovic, fermo al quarto d’ora giocato (e condito anche da un errore che ha lanciato la Dea verso il poker) contro gli orobici la settimana prima. Il suo futuro, tra un’evidente subalternità nell’attuale progetto tecnico del club bianconero, e un rinnovo che non arriva, sembra segnato.

Fortunatamente per lo slavo, ci sono ancora diversi club di Premier che sono ancora interessati al suo profilo. Lungi però dal concentrarsi solo sulla sua figura come nuovo attaccante per la prossima stagione, le società di Oltremanica stanno vagliando altri bomber di un certo lignaggio.

Parliamo di attaccanti come Alexander Isak, Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres, e perfino Marcus Thuram, rientrato prepotentemente nell’agenda di mercato delle big britanniche. E poi c’è lui, Victor Osimhen. Il giocatore in prestito al Galatasaray che a fine anno tornerà alla base, in quel di Napoli, aspettando che presumibilmente qualcuno paghi la famosa clausola per acquistarlo a titolo definitivo. Il momento sembra essere arrivato.

Osimhen, decisione presa: arriva al posto di Vlahovic

Come riferito dal portale inglese ‘Talksport.com’, che ha riportato le parole del capitano della Nigeria, William Troost-Ekong, rilasciate a ‘Weekend Sports Breakfast‘, il futuro della punta africana sarebbe già deciso.

“So che Victor è un tifoso del Chelsea, ma so anche che ha avuto colloqui con tutte le squadre più importanti. Sta a lui decidere cosa fare. Si adatterà ad ogni squadra. So anche che il Liverpool ha parlato di prendere un nuovo attaccante la prossima stagione, vedremo“, le parole del compagno di squadra in nazionale.

“Non potrei immaginare di vederlo giocare ancora in Turchia per un’altra stagione, o in qualsiasi altro posto che non sia la Premier League l’anno prossimo“, ha chiosato Troost-Ekong, spianando di fatto la strada ad un approdo in Inghilterra dell’uomo mascherato nella prossima sessione estiva di scambi.

Il sito specializzato riferisce anche della necessità, per chiunque voglia convincere Osimhen a sposare la propria causa, di elargire uno stipendio di 200mila sterline a settimana. Che, tradotto in euro, sarebbero oltre 12 milioni annui. Solo leggermente di più di quanto percepisce, dall’inizio della stagione corrente e ancora fino al giugno 2026, Dusan Vlahovic alla Juve.

Si va quindi delineando l’assalto delle big della Premier al calciatore nigeriano. Con tanti saluti alla pista Vlahovic, la cui cessione resta un nodo ancora difficile da sbrogliare per Cristiano Giuntoli…