Addio Roma, intasca pure la Juventus: 35 milioni di euro

La big europea fa sul serio per il calciatore, che potrebbe trasferirsi all’estero per una cifra considerevole: Roma e Inter beffate

Impegnata in una corsa Champions che, se non dovesse portare al risultato sperato – ovvero quel quarto posto che è l’obiettivo minimo stagionale dei bianconeri – porterebbe ad una rivoluzione che forse potrebbe esserci ugualmente, la Juve riflette sui suoi errori. Sulla scelta caduta su Thiago Motta per iniziare un nuovo corso di successi, ma anche su talune operazioni di mercato che, e non da oggi, sono sembrate affrettate.

Qualche esempio? Le cessioni dei gioielli della Next Gen, che hanno sì fruttato qualcosa come 80 milioni nelle casse bianconere, ma che hanno anche lasciato più di un rimpianto nei tifosi della ‘Vecchia Signora’. Oltre alle milionarie operazioni che hanno visto salutare, proprio all’inizio della sessione estiva di scambi, Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, si sono poi aggiunte le partenze di Matìas Soulé, direzione Roma, e Dean Hujisen, lo spagnolo fatto esordire in A da Max Allegri e passato al Bournemouth, dove è letteralmente esploso.

E poi c’è lui, uno dei talenti della prima ora della Juventus B. Uno che, dopo un ottimo anno in prestito nelle fila del Genoa, avrebbe forse meritato un ritorno alla casa madre, per giocarsi il posto da titolare coi big rimasti e coi nuovi arrivati. Nulla da fare, Giuntoli aveva già deciso di finanziare gli ultimi botti di mercato (Francisco Conceiçao, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners su tutti) coi proventi delle partenze dei giovani bianconeri. E così anche Koni de Winter ha salutato la Continassa.

Tutti pazzi per de Winter: lo United prepara l’affondo

Passato definitivamente al Grifone nel luglio 2024 per la cifra di soli 8 milioni di euro, il difensore belga oggi ne vale almeno il triplo. Già ‘giustiziere’ involontario di Daniele De Rossi col gol che condannò la Roma al pareggio a Marassi, provocando di fatto il clamoroso esonero del tecnico, il nativo di Anversa ha dovuto fare i conti con un fastidioso infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nella parte centrale del girone d’andata.

Prima e dopo lo stop però, il belga è stato sempre titolare sia sotto la gestione Gilardino che agli ordini del nuovo allenatore Patrick Vieira. Le sue prestazioni non sono passate inosservate tanto in Italia (con Milan e Roma che lo hanno cercato a gennaio, e con l’Inter che si sta facendo sotto proprio ora) né al’estero.

L’esperto di mercato Ekrem Konur, attraverso il suo profilo X, ha infatti svelato che niente di meno che il Manchester United, colosso in crisi ormai da anni, starebbe muovendo dei passi decisivi col Genoa per l’acquisizione del difensore. La valutazione ‘reale’ si aggira intorno ai 30 milioni di euro, che diventerebbero 35 coi bonus.

Al di là del fatto che la Juve possa incassare altri 2 milioni dalla cessione del suo ex gioiello agli inglesi, resta certamente il rammarico per non avere più tra le proprie fila un talento di siffatte prospettive. L’eventuale approdo di de Winter a Manchester stronca anche i piani di mercato della Roma, che avrebbe voluto affondare il colpo sul belga nella prossima finestra di scambi.