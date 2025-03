Calciomercato Roma, dietrofront Ranieri: addio al bomber

Il club giallorosso sta già prendendo decisioni importanti sul mercato per la nuova stagione: le indicazioni del mister portano all’addio del calciatore

Scossa dalla terribile notizia dell’operazione a cui dovrà sottoporsi Paulo Dybala – l’argentino ha preso la decisione sull’intervento chirurgico di comune accordo col club – la Roma si compatta attorno a Claudio Ranieri in vista dell’elettrizzante finale di stagione.

Certo, niente sarà più come prima stante lo stop dell’argentino, che ha chiuso in anticipo la sua stagione, lasciano involontariamente di fatto la squadra orfana del suo leader tecnico. Ora il condottiero di San Saba è chiamato all’ennesimo miracolo della sua carriera: completare l’incredibile rimonta Champions senza il suo calciatore più rappresentativo. E decisivo. Non solo per i gol o gli assist.

Chi ha contribuito, assieme alla Joya, alla rinascita della Roma in un 2025 che vede ancora la compagine giallorossa in testa per quello che riguarda i punti conquistati nell’anno solare è Eldor Shomurodov, il bomber di scorta che il tecnico ha voluto fortemente trattenere nel mercato di gennaio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: decisivo in diverse partite, apprezzato anche per il grande contributo fornito alla squadra col sacrificio in fase difensiva, l’uzbeko si è meritato gli applausi del pubblico. La bella favola dell’ex Genoa e Cagliari però, pare giunta al capolinea.

Lucca nel mirino di Ghisolfi e Ranieri: addio all’uzbeko

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ nella sua edizione odierna, il DS Ghisolfi e il mister giallorosso stanno già muovendo i loro passi in vista della campagna trasferimenti della prossima estate. Sul taccuino del francese è tornato prepotentemente attuale il nome di Mika Marmol, il difensore del Las Palmas già corteggiato a gennaio e poi non arrivato anche per difficoltà nel versare, in un’unica soluzione e immediatamente, l’importo della clausola rescissoria pari a 10 milioni.

Il calciatore del club canario è solo una delle priorità della Roma per il prossimo mercato. L’altra è certamente l’attaccante che dovrà affiancare Artem Dovbyk nella squadra che ancora attende di conoscere il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto di Ranieri. Il profilo più gettonato è quello di Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese già cercato dal Milan – e corteggiato anche da Napoli ed Atalanta – che ha il gradimento assoluto del tecnico futuro dirigente.

Contestualmente all’annunciato assalto per l’ex attaccante del Pisa, c’è anche una partenza per certi versi inaspettata. Proprio quella di Shomurodov che, nonostante la stima che Ranieri ancora nutre nei suoi confronti, saluterà a fine anno. Stavolta per davvero. La nuova Roma riparte dall’attaccante ucraino e dal bomber bianconero, concorrenza permettendo.