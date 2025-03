Calciomercato Roma, firma col PSG e sostituto già prenotato

La Roma, in attesa della gara di Lecce dopo la sosta, ha preso una decisione importante di calciomercato.

Si sa che quando c’è la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali per i club arriva il tempo di fare bilanci. Per quanto riguarda la Roma, dunque, bisogna registrare un importantissimo avvicinamento al quarto posto.

Dopo l’ultimo turno di campionato, infatti, la squadra di Claudio Ranieri ha solo quattro punti di svantaggio dal Bologna di Vincenzo Italiano quarto. Vista anche l’eliminazione subita in Europa League dall’Athletic Bilbao, di fatto, la Roma lancerà tutte le proprie fisch verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions.

Nel frattempo, però, Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Paulo Dybala. Quest’utimo, a causa dell’infortunio subito domenica scorsa contro il Cagliari, ha terminato la propria stagione. Una volta terminata la sosta, quindi, la Roma giocherà in trasferta contro il Lecce, ma prima bisogna registrare una novità di calciomercato.

Calciomercato, la Roma segue molto da vicino Emanuele Mastrangelo per sostituire Renato Marin: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione della ‘Gazzettaregionale.com’, infatti, il club capitolino ha messo nel proprio mirino Emanuele Mastrangelo, classe 2006 del Guidonia Montecelio. Quest’ultimo, 27 presenze e 10 gare a porta inviolata nel campionato di Serie D, potrebbe essere il profilo individuato dalla Roma per sostituire Renato Marin.

L’estremo difensore brasiliano è out per infortunio, ma a fine stagione lascerà la Roma. Il portiere, almeno secondo diverse indiscrezioni di mercato, dal prossimo 1 luglio dovrebbe diventare un nuovo giocatore del PSG.