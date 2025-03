Scambio bomba Juve-Napoli: giochi chiusi in anticipo

Napoli e Juve, di fatto, sono le protagoniste di una voce di calciomercato che riguarda lo scambio.

Come tutti sanno, di fatto, il campionato è fermo per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali. Tuttavia, si sa che la vita dei club non si ferma mai.

Anzi, queste settimane di sosta portano con loro tantissime novità di calciomercato. Inoltre, si sa che con l’arrivo del mese di marzo le squadre iniziano a programmare la prossima stagione.

Tra le squadre più sotto la luce dei riflettori in questi giorni bisogna sicuramente inserire il Napoli e la Juventus. Proprio per queste due squadre, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Napoli e Juve, idea scambio tra Gatti e Raspadori: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato dal portale ‘napolimagazine.com’, infatti, Conte gradirebbe molto avere Federico Gatti nella sua squadra. L’intento del club partenopeo è quello di chiudere il prima possibile per il centrale con l’intento di non farlo andare al prossimo Mondiale per Club. Ma a fare muro, di fatto, c’è Cristiano Giuntoli.

Il dirigente juventino, infatti, non vorrebbe cedere Gatti alla sua ex squadra, viste anche le ipotesi che portano alla Premier League. Il Napoli valuta l’ex Frosinone più di 15 milioni di euro, mentre la Juventus ne chiede 30 di milioni.

Dal canto suo, però, Cristiano Giuntoli continua a monitorare Giacomo Raspadori. L’ex direttore sportivo azzurro potrebbe anche proporre uno scambio che, però, non sarebbe preso in considerazione dal Napoli.