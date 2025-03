Accordo con l’Inter dopo la partita, addio Roma: prezzo alle stelle

Già seguito con molta attenzione dal club meneghino, il calciatore ha stupito in presa diretta la dirigenza nerazzurra: addio Roma

Deve essere indubbiamente piacevole ‘scomodarsi’ – anche se la partita sarebbe stata seguita lo stesso dal vivo, giocando la Beneamata tra le mura amiche – per seguire passo passo i progressi di un giocatore già messo nel mirino, e vedere come i propri ‘sospetti’ fossero fondati. Effettivamente, avranno pensato gli scout del club nerazzurro, le prime impressioni non erano state fallaci.

Nella gara domenicale delle 18, valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A, l’Inter ha proseguito la sua marcia scudetto regolando l’Udinese grazie a due gol realizzati nel primo tempo. La gara, per i Campioni d’Italia in carica, si è però complicata nella ripresa per via del gran gol realizzato da un difensore centrale che, dopo aver anticipato l’attaccante avversario Correa ancora nella metà campo difensiva, si è involato per vie centrali palla al piede, come fosse – con le dovute proporzioni, s’intende – un Beckenbauer o un Baresi qualunque.

Dopo diversi metri di percussione per vie centrali, il francese ha scagliato un violentissimo destro potente, ma a giro, sul quale il pur valido Yann Sommer nulla ha potuto. Proprio lui, il difensore goleador, era stato indicato come l’osservato speciale in casa bianconera. Il classe 2000, arrivato in Italia lo scorso gennaio, non ha tradito le attese.

Solet, Inter stregata dal francese: la Roma mastica amaro

Già messo nel mirino dalla Roma, che pure non aveva avuto la fortuna di ammirarlo dal vivo per via della sola giornata di squalifica in cui è incappato il calciatore da quando veste la maglia bianconera, Oumar Solet sta facendo vedere cose incredibili.

Come incredibile è, di fatto, la storia del calciatore transalpino, che anche prima della scorsa estate, quando era già libero da vincoli contrattuali – ovvero senza squadra – era stato vicino al Napoli, che ne aveva seguito i progressi nella sua esperienza al Salisburgo. Vittima di un infortunio al bacino nel dicembre del 2023, Solet trovò inaspettate difficoltà a riprendere senza problemi il suo cammino, finendo per essere di fatto ‘scartato’ dal club austriaco.

La nota lungimiranza del club friulano lo ha portato in Italia a costo zero: un vero affare, considerando che fino a qualche giorno fa si parlava di almeno 15 milioni come prezzo minimo per convincere la famiglia Pozzo. Già accostato a diversi club di Premier League, oggi, dopo la prodezza di San Siro, il giocatore ha visto lievitare ancor di più il suo valore.

Non si è fatta pregare l’Inter, che dal match del ‘Meazza‘ ha ricavato ulteriori conferme sull’idea di portare il ragazzo all’ombra del Duomo. Andando a sborsare anche più dei 15 milioni originariamente previsti. Con buona pace del club giallorosso che, pur essendosi mosso con un certo anticipo, deve giocoforza piegarsi alla determinazione di Marotta. Che in ogni caso avrà il suo bel da fare per vincere la concorrenza degli agguerriti club britannici.