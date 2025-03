Mancini al posto di Allegri, il ritorno in Serie A è UFFICIALE

L’indizio non è affatto passato inosservato: ha ormai preso il volo. Piani ribaltati e nuova panchina: ecco cosa sta succedendo

Con ancora tanti verdetti ancora da emettere, il campionato di Serie A è entrato nella sua fase più calda. Oltre all’appassionante duello Scudetto, infatti, a tenere banco è anche il testa a testa che riguarda un piazzamento in zona Champions League. Corsa alla quale – grazie all’importantissimo filotto di risultati utili consecutivi – si è aggiunta anche la Roma di Claudio Ranieri, che ospiterà la Juventus nel prossimo impegno di Serie A.

Tuttavia, come prevedibile, giunti in questo frangente della stagione, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche le voci relativo ad un intreccio degli allenatori che si preannuncia più rocambolesco che mai. Dalla Roma alla Juventus, passando per Atalanta e (probabilmente) il Napoli: tante squadre di vertice ridisegneranno le rispettive strategie anche sulla base del finale di stagione. Si ritaglia un ruolo a parte il Milan dal momento che il futuro di Conceicao appare ormai segnato con l’addio a fine stagione. E non è un caso che proprio con i rossoneri la Roma potrebbe dar vita ad un interessante incastro di panchine.

Prima di ritornare prepotentemente in auge in ottica giallorossa, infatti, il profilo di Massimiliano Allegri è stato accostato con una certa insistenza proprio al Milan. Possibile binomio che, però, si interseca in maniera profonda con la scelta del nuovo DS da parte del board rossonero: i rapporti ricuciti tra il tecnico livornese e Paratici potrebbero rivelarsi molto più di un semplice indizio. Ma occhio alle sorprese.

Intreccio Mancini-Allegri per la panchina: ha già preso il volo

Come già anticipato, la candidatura di Allegri è tornata a riprendere quota anche in chiave Roma. Le ultime indiscrezioni riferite da ‘La Stampa’ si spingono oltre, parlando anche di una disponibilità di massima da parte dell’ex allenatore della Juventus al progetto biennale messo sul piatto dai Friedkin. Un mosaico che, in realtà, è ancora tutto da comporre e potrebbe prestarsi a tumultuosi cambiamenti in tempi relativamente brevi.

I betting analyst di Sisal, infatti, bancano l’eventuale binomio Allegri-Roma a 5 volte la posta; la stessa cifra alla quale è quotato il possibile approdo di Mancini sulla panchina giallorossa. Ricordiamo come, cercato dai Friedkin in tempi non sospetti, l’ex CT dell’Italia era uno dei nomi finiti sul taccuino di Giuntoli per prendere il posto, prima che Elkann facesse saltare il banco e decidesse di consegnare le redini della panchina bianconera a Tudor. A distanza di settimane, il profilo del ‘Mancio’ ritorna ad essere spendibile anche in chiave Roma. Da non trascurare, infine, anche i nomi di Sarri e Pioli (quest’ultimo rilanciato da asromalive.it) che inseguono a quota 6; più distante invece Italiano, la cui possibilità di raccogliere l’eredità di Ranieri non è molto caldeggiata dai betting analyst trovandosi soltanto a quota 9.