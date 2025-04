Allegri nuovo allenatore della Roma: l’annuncio chiude i giochi

L’annuncio sul nuovo possibile allenatore della Roma non è affatto passata inosservata: la rivelazione che rimescola le carte in tavola

Assolutamente rivitalizzata dalla cura Ranieri, la Roma approccia il segmento conclusivo della stagione con rinomate certezze. Il grande lavoro del tecnico testaccino, oltre ad avere un impatto importante nell’immediato, sta contribuendo anche a porre basi concrete nel medio-lungo periodo. Ed è qui che il punto di osservazione si allarga, inglobandovi anche la scelta relativa al nuovo allenatore. Un discorso che, come prevedibile, sta continuando a tenere banco in casa giallorossa.

In un mosaico destinato ad essere definito in tutti i suoi aspetti soltanto nelle prossime settimane, negli ultimi giorni sono soprattutto due i profili ritornati prepotentemente in auge in chiave giallorossa. Ci stiamo riferendo chiaramente a Stefano Pioli – rilanciato in tempi non sospetti dalla nostra redazione – e da Massimiliano Allegri. Ormai acclarata la decisione dei Friedkin di affidarsi ad un allenatore esterno che conosca molto bene la Serie A, permangono ancora dubbi sostanziali in merito alla svolta definitiva per la panchina. Secondo ‘La Stampa’, con il tecnico livornese si sarebbe andati ben oltre i primi sondaggi esplorativi vista la disponibilità dell’ex allenatore della Juventus ad accettare un biennale. D’altro canto, anche la candidatura di Pioli resta assolutamente credibile anche perché il tecnico del Milan che può liberarsi dall’Al Nassr grazie ad una clausola presente nel suo contratto.

Allegri alla Roma, Assogna: “Mi ha detto che è una cavolata. Pioli invece…”

In modo ancor più categorico si è espresso sull’argomento Paolo Assogna. Intervenuto sulle frequenze di Radio Manà Manà Sport, il giornalista Sky ha infatti rivelato il contenuto del suo scambio di battute con Allegri nel quale il tecnico livornese ha chiuso assolutamente la porta all’ipotesi Roma. Rispetto a quanto fatto dall’ex allenatore della Juve, invece, alla stessa domanda Pioli avrebbe risposto in modo molto meno netto e perentorio.

Di seguito il contenuto dell’intervento di Assogna al quale abbiamo appena fatto riferimento: “Allegri alla Roma? Lui mi ha detto che è una cavolata clamorosa. Mi ha risposto in maniera categorica. Quando ci siamo messi in contatto con Stefano Pioli, invece, non ha dato una risposta alla Allegri categorica, ma mi dice: ‘Ho diverse possibilità’. Una presa di tempo, insomma: Pioli non mi ha messo una pietra sopra sull’argomento”.