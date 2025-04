Addio Juve e firma rossonera: plusvalenza clamorosa

La Juve giocherà lunedì sera contro il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato.

Igor Tudor ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura come guida tecnica della Juventus. L’ex allenatore della Lazio, infatti, ha totalizzato sette punti nelle sue prime tre gare da allenatore della ‘Vecchia Signora’, conquistando così il quarto posto ai danni del Bologna di Vincenzo Italiano.

Proprio per continuare questo trend positivo, di fatto, la Juventus è chiamata assolutamente a vincere anche lunedì prossimo contro il Parma di Chivu. La ‘Vecchia Signora’, infatti, non può assolutamente permettersi di steccare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Altrimenti, di fatto, il club bianconero non avrà la forza economica necessaria per rinforzarsi nella prossima sessione estiva di calciomercato. Basta pensare che, in attesa della gara di lunedì prossimo contro il Parma, in casa Juventus è arrivata in queste ultime ore una notizia molto importante in sede di mercato.

Juve, cessione a sorpresa per il team bianconero: le ultime

Secondo quanto riportato dal portale ‘juvefc.com’, infatti, due big della Bundesliga hanno messo gli occhi su un prodotto della Next Gen della Juventus, ovvero Nicolò Savona. Le due squadre tedesche in questione sono il Borussia Dortmund ed il Bayer Leverkusen.

Dalla cessione del laterale, visto che è un prodotto del settore giovanile juventino, la ‘Vecchia Signora’ intascherebbe una clamorosa plusvalenza. Quest’ultima, di fatto, garantirebbe un importantissimo budget per la prossima sessione estiva di calciomercato. Nicolò Savona, dunque, potrebbe lasciare la Juve, soprattutto se dovesse restare Igor Tudor.

Con il tecnico croato, infatti, il laterale classe 2003 ha perso il posto da titolare. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente delle novità sul futuro di un talento come Nicolò Savona.