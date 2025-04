Roma, allenamento a porte aperte al Tre Fontane: il messaggio di Ranieri ai tifosi

Dopo il pareggio rimediato nel derby contro la Lazio, dunque, la Roma è attesa da un’altra gara molto importante per cercare di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. I giallorossi, infatti, sono attesi dalla gara di sabato sera contro il Verona di Paolo Zanetti.

Proprio per continuare a coltivare la speranza di staccare il pass per la massima competizione europea per club, ovviamente, la Roma è chiamata a battere il team veneto. Nel frattempo, però, la giornata di oggi della squadra giallorossa è stata contraddistinta dall’allenamento aperto tenutosi questo pomeriggio al Tre Fontante.

Allenamento a porte aperte al Tre Fontane della Roma, Ranieri: “Grazie per l’amore che ci mostrate ogni volta”

La Roma, dunque, si è allenata davanti a circa tre mila tifosi giallorossi. Lo stesso Claudio Ranieri ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’allenamento: “Vi vogliamo ringraziare per l’amore che ci mostrate ogni volta. Devo dire che è davvero bello vedere tanti bambi qui con noi”.

Il tecnico giallorosso ha poi concluso il suo intervento: “Loro sono il futuro della Roma e non ci abbandoneranno mai. Colgo l’occasione per augurare buone feste pasquale a voi, alla vostra famiglia e ai vostri cari. Forza Roma sempre”. Da sottolineare che El Shaarawy e Dovbyk hanno lavorato in palestra.