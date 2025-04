La Juve lo riporta in Italia: Giuntoli l’ha già comprato

La Juve giocherà lunedì sera a Parma, ma prima bisogna segnalare una novità importante di calciomercato.

Dopo la vittoria rimediata sabato scorso in casa contro il Lecce di Marco Giampaolo, di fatto, la Juve ha di fronte a sé un altro match contro una squadra impegnata nella lotta per evitare la retrocessione nel campionato di Serie B. La ‘Vecchia Signora’, infatti, giocherà lunedì sera allo Stadio Tardini contro il Parma di Chivu.

La Juve, al netto delle difficoltà di una partita del genere, ha quindi l’occasione di rinforzare il proprio quarto posto. Nell’ultimo turno di campionato, approfittando del ko del Bologna contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la squadra guidata da Igor Tudor ha riconquistato la zona Champions League.

Staccare il pass per la prossima edizione della massima competizione europea per club, ovviamente, è fondamentale per i piani della Juventus, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle novità importanti che riguardano un possibile colpo in difesa.

Calciomercato Juve, nuovo nome per la difesa bianconera: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Germania’, infatti, la ‘Vecchia Signora’ è tra le squadre che stanno seguendo molto attentamente il futuro di Kim Min-Jae. L’ex giocatore del Napoli, di fatto, potrebbe lasciare il Bayern Monaco nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Il club tedesco, infatti, non direbbe di no ad un possibile cessione di Kim Min-Jae se dovesse arrivare una proposta congrua . Tuttavia, oltre alla Juve, sul difensore centrale sudcoreano bisogna segnalare anche l’interesse di altre big del calcio europeo. Tra queste, come riportato dal giornalista Santi Aouna, bisogna sicuramente inserire sia il Newcastle che il Chelsea.