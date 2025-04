Stanno saltando tutti: Gasperini arriva col nuovo DS

Sul futuro di Gian Piero Gasperini bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti.

La Roma di Claudio Ranieri, dopo il pareggio rimediato nel derby contro la Lazio, questa sera tornerà in campo. I giallorossi, infatti, sono attesi dalla gara contro il Verona di Paolo Zanetti.

Archiviati i due pareggi negli scontri diretti con Juve e Lazio, dunque, la Roma è chiamata a battere i veneti per cercare di sperare ancora in una qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Anche se lo stesso Claudio Ranieri ha ammesso che per centrare questo traguardo bisognerà aspettare il tracollo della altre squadre.

Tuttavia, oltre alle ‘mere’ situazioni di campo, in casa Roma si sta parlando anche molto su chi sarà il prossimo allenatore giallorosso. Tra i nomi accostati al club capitolino bisogna sicuramente inserire quello di Gian Piero Gasperini. Proprio sul futuro dell’allenatore dell’Atalanta, di fatto, bisogna registrare delle grosse novità.

Gasperini potrebbe diventare il nuovo allenatore di una big della Serie A: ecco perché

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Milan ha avuto dei nuovi contatti con Tony D’Amico, attuale DS proprio dell’Atalanta. Quest’ultimo, dunque, avrebbe scavalcato Igli Tare nella corsa a diventare il nuovo direttore sportivo della squadra rossonera.

Se Tony D’Amico dovesse accettare la corte del Milan, dunque, per Gian Piero Gasperini si potrebbero riaprire le possibilità che portano proprio al team meneghino. Da sottolineare, però, che Igli Tare è sicuramente ancora in piena corsa per diventare un nuovo dirigente milanista.

Alla panchina del Milan, oltre ai nomi dei vari Allegri, De Zerbi e Fabregas, va dunque riaggiunto quello di Gian Piero Gasperini. Nelle prossime settimane, quindi, ci saranno delle grosse novità in casa meneghina.