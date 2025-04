Inter-Roma è già iniziata: pagano la clausola per il capocannoniere

Roma ed Inter sono attese da una gara importante,ma prima per loro c’è una novità di calciomercato.

Dopo aver pareggiato i due scontri diretti contro la Juventus e la Lazio, di fatto, la Roma ha ottenuto un altro successo molto importante. I giallorossi, infatti, sabato sera hanno sconfitto il Verona di Paolo Zanetti con il gol realizzato al 4′ da Eldor Shomurodov.

Con questo successo, di fatto, la Roma si è avvicinata al quarto posto del Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù, grazie alla vittoria ottenuta all’ultimo secondo contro l’Inter, si sono infatti ripresi l’ultima posizione per staccare un pass per la prossima edizione della Champions League, sempre in attesa della sfida della Juve al Tardini contro il Parma.

La sfida tra la ‘Vecchia Signora’ e la squadra emiliana, così come le altre che ereano programmate per la giornata di oggi, è stata infatti rinviata a mercoledì prossimo. La Roma, nel frattempo, è attesa dalla gara di sabato contro l’Inter. Tuttavia, in attesa del prossimo weekend, per il team giallorosso e meneghino bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato, duello tra la Roma e l’Inter per un attaccante olandese: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media olandese telegraaf.nl, infatti, Roma ed Inter sono sulle tracce del capocannoniere dell’Eredivisie: Sem Steijn del Twente.

Tuttavia, oltre a Roma ed Inter, sul centravanti olandese bisogna registrare l’interesse del Feyenoord. Anzi, quest’ultimo sarebbe il club che sta lavorando da più per acquisire le prestazioni a titolo definitivo di Sem Steijn. Anche perché l’attaccante ha una clausola rescissoria di soli 10 milioni di euro.