Calciomercato Roma, Svilar bianconero con la Champions

In casa Roma ci sono delle novità sul futuro di Mile Svilar.

La Roma ha ottenuto sabato scorso un successo davvero importante contro il Verona. Con questa vittoria, in attesa del recupero di mercoledì sera tra il Parma e la Juve, i giallorossi hanno infatti appena tre punti di svantaggio dal Bologna quarto.

Archiviata la gara contro il Verona, dunque, la Roma ha di fronte a sé una gara molto importante. Sabato prossimo, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri giocheranno allo Stadio San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Questa partita tra la Roma e l’Inter, di fatto, potrebbe essere decisiva sia per quanto riguarda la lotta scudetto che quella per la Champions League. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle grosse novità che riguardano uno dei big della squadre guidata da Claudio Ranieri: Mile Svilar.

Calciomercato Roma, novità sul futuro di Mile Svilar: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘Il Messaggero’, infatti, sull’estremo difensore bisogna registrare l’interesse di ben due squadre della Premier League. La prima è il Nottingham Forest, mentre l’ultima squadra accostata a Mile Svilar è il Newcastle di Eddie Howe.

I ‘Magpies’, di fatto, avrebbero individuato l’estremo difensore della Roma come il profilo perfetto per rinforzare la propria porta in vista della possibile partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Il Newcastle, infatti, è al momento quarto con due punti di vantaggio dal sesto posto. La Premier League, di fatto, l’anno prossimo è già sicura che avrà almeno cinque squadre nella massima competizione europea per club della stagione 2025-26.

Questa voce dell’interessamento del Newcastle su Svilar incute un po’ di timore tra i tifosi giallorossi, anche se il rinnovo dell’estremo difensore con la Roma sembra essere sempre più vicino. Ricordiamo che già la nostra redazione aveva anticipato l’interesse del Newcastle per il portiere giallorosso.